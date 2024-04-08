Ermeni sambocular Dünya Şampiyonası’nda 16 madalya kazandı

Yerevan’da sona eren Dünya Kupası müsabakalarında Ermeni sambocular 16 madalya kazandı. Ermenistan takımı madalya sayısında 5. sırada.

Yarışmanın ikinci gününde Arman Avanesyan (98 kg), Narek Goginyan (58 kg), Hamlet Sukiasyan, Vasak Barseghyan (71 kg), Sargis Vardanyan (79 kg), Avetik Poghosyan (88 kg) gümüş madalya kazandı. Norik Khurshudyan (+98 kg) ise bronz madalya kazandı.

Ermenistan takımı 3 gümüş ve 11 bronz madalya kazandı (mülteci takımında oynayan iki Ermeni samba oyuncusu birer gümüş ve bir bronz madalya kazandı).

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/04/08/Ermeni-sambocular-Dünya-Şampiyonası/272040