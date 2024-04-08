Azerbaycan’da esir tutulan Ruben Vardanyan, Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi

Ünlü Ermeni iş adamı, 2023 yılının Şubat ayına kadar Artsakh Cumhuriyeti’nde (Dağlık Karabağ) Devlet Bakanı olarak görev yapan Ruben Vardanyan, 2024 yılında Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi. Hayırseverlik ve insani faaliyetleri nedeniyle Nobel Barış Ödülü’ne aday gösterildi.

Ruben Vardanyan’ın ofisi, bu bilgiyi yurtdışı kaynaklardan aldıklarını doğruladı ve “Ruben Vardanyan’a bu yüksek ödülüne, Ermenistan’ın yanı sıra birçok ülkede yaklaşık elli yeni ve eşi benzeri olmayan eğitim, hayırseverlik, bilimsel ve insani kuruluşun oluşturulması ve desteklenmesi için gösterdiği çabalarından dolayı aday gösterildiğini belirtti.

Bu bağlamda, Ruben Vardanyan’ın Karabağ’daki faaliyetleri özellikle vurgulandı ve Ruben Vardanyan’ın, insani ihtiyaçları hafifletmekle kalmayıp zor durumdaki insanların ve çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek için çaba gösterdiği belirtildi.

Ruben Vardanyan’ın hayırseverlik faaliyetlerinin sadece ulusal değil, uluslararası düzeyde etkili olduğu ve küresel etkisi ve önemine sahip olduğu da ifade edildi.

Onun büyük projelerinden biri olan “Aurora” insani girişimi, dünyanın her köşesinde iyilik uğruna hayatlarını riske atan insanlara dikkat çekiyor.

Ayrıca, Ruben Vardanyan’ın faaliyetleri arasında diğer kültürlere ve dinlere saygı ifadesi olarak Şuşi’de bulunan bir İran camisinin restorasyonu da yer aldı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/04/08/Azerbaycan-esir-Ruben-Vardanyan-Nobel-Barış-Ödülü/272031