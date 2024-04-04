Türk sporunun acı günü! Kadınların öncüsü Seta Yağcıoğlu hayatını kaybetti

1950’li yıllarda basketbol ve voleybol gibi branşlarda kadın takımlarının esamesi bile okunmuyor, bu modern Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışmıyordu. 1954 yazına girilirken Çamlıca Kız Lisesi mezunu çiçeği burnunda Tıp Fakültesi öğrencisi Ayten Salih Berkalp Fenerbahçe’de bir kadın voleybol takımı kurmak için harekete geçti.

Koyu Fenerbahçeli babası Püzant Usta’nın elinden tuttuğu gibi takıma kattığı oyunculardan biri Erenköy Kız Lisesi’nin yıldız sporcusu Seta Erdurmuş (Yağcı) idi. Fenerbahçe voleybol takımında pasör olarak oynamaya başlayan Seta Yağcıoğlu takımın değişmez parçası oldu. Sporu bırakana kadar formasını kimselere kaptırmadı.

O kadro 1954-1960 yılları arasında düzenlenen toplam 21 İstanbul ve Türkiye şampiyonluğunun 19’unu Fenerbahçe Müzesi’ne getirdi. Türk kadın milli takımı yani Filenin Sultanları ilk uluslararası karşılaşmasını 1957’de Uluslararası İstanbul Turnuvası’nda Romanya’ya karşı oynadı. O kadrodaki isimlerden biri de Seta Yağcıoğlu’ydu.

Seta Yağcıoğlu sadece voleybol değil Fenerbahçe’nin kadın basketbol, atletizm ve kürek takımlarının kuruluşunda da vardı. 1956 yılında “Kürek takımı kuruyoruz” dendiğinde yine akla gelen ilk sporculardan biriydi. Beykoz yarışlarında 4 tek ve 8 tekte rakiplerini geçerek şampiyon oldu. Seta Yazıcıoğlu voleybol, basketbol, atletizm, kürek demeden nerede eksik varsa oraya yetişiyordu. O, bütün sporcu kadınların önünü açan bir rol modeldi.

Fenerbahçe bugün yaptığı açıklamayla Seta Yağcıoğlu’nun hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada şöyle dendi: “Türk spor tarihinin en önemli isimlerinden, kadın voleybol ve kadın basketbol takımlarımızın ilk sporcularından, atletizm ve kürek takımlarımızla da şampiyonluk elde etmiş, Kulübümüzün 898 sicil numaralı YDK üyesi Seta Yağcıoğlu’nun vefatını derin üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Adını tarihimize altın harflerle kazımış Seta Yağcıoğlu’na Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.”

Seta Yağcıoğlu Türk kadınlarına rol model olmanın gururuyla hayata veda etti. Çok sevdiği kulubüneyse 2019 yılında ilk kadın basketbol ve voleybol takımlarının formasından bulunan 70 yıllık Fenerbahçe armasını bağışladı.

Not: Bu yazıda Fenerbahçe Tarihi sitesinden yararlanmıştır.

https://10haber.net/spor/turk-sporunun-aci-gunu-kadinlarin-oncusu-seta-yagcioglu-hayatini-kaybetti-397905/