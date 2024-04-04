Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan’ı üçlü diyalog mekanizmalarını yeniden tesis etmeye çağırdı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova verdiği brifingde, Rusya’nın Ermenistan ve Azerbaycan’a üçlü diyalog mekanizmalarını yeniden tesis etme çağrısında bulunduğunu belirtti.

TASS’ın bildirdiğine göre Zaharova şunları kaydetti:

“Rusya-Azerbaycan-Ermenistan üçlü mekanizmalarının ritmik çalışmasının yeniden sağlanmasının zamanının geldiğine inanıyoruz.

Ortaklarımızı siyasi irade göstermeye, Rusya’nın desteğiyle sınırların belirlenmesi, ulaşım ve lojistik yollarının açılması, bir barış anlaşmasının geliştirilmesi dahil olmak üzere en karmaşık sorunlara etkili çözüm arayışının başlatıldığı formatlarda etkinliğini kanıtlamış temasları sürdürmeye çağırıyoruz.”

Sözcüye göre Bakü ile Yerevan arasındaki tüm toprak anlaşmazlıkları ve iddialar, Ermenistan-Azerbaycan sınırının belirlenmesine yönelik ikili komisyon çerçevesinde yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözülmelidir.

“Mümkün olan her şekilde desteklemeye hazırız.” dile getirdi.

Rusya’nın teklifinin müzakere masasında olduğunu hatırlatan Zaharova, “Bir taraftan taviz alıp diğer tarafı tehdit eden AB ve ABD’den farklı olarak, biz her zaman anlaşmazlıklara yönelik karmaşık ve uzlaşmacı bir çözümü savunduk.” sözlerine ekledi.

ERMENİ HABER AJANSI