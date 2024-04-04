Diyarbakır Barosu’na bir “Soykırım” davası daha

2021 yılında, Ermeni Soykırımı’nın anıldığı gün olan 24 Nisan’da yaptıkları anma ve yüzleşme temalı açıklama nedeniyle Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren ve Baro’nun 10 yönetim kurulu üyesi avukat hakkında “Türk Milletini, Devletini, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama” suçundan bir dava daha açıldı.

Diyarbakır Barosu, 24 Nisan 2021’de sosyal medya hesabı ve web sitesinde “Büyük Felaket’in Acısını Paylaşıyoruz” başlıklı açıklama yayınladı.

MLSA’dan Deniz Tekin’in haberine göre M.T. isimli kişinin suç duyurusu üzerine Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama hakkında inceleme başlattı. Savcılık, Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren, Yönetim Kurulu üyesi avukatlar Zuhal Işık, Mehdi Özdemir, Serdar Özer, Seyit Rıza Karakaş, Mehmet Erdem ile eski yöneticiler Ali İsmet Girgin, Diyar Rüknedin Çetedir, Öykü Çakmak, Hatice Demir ve Atilla Berk hakkında soruşturma izni verilmesi için Adalet Bakanlığına başvurdu. Bakanlık, Baro yöneticileri hakkında TCK 301’inci maddeden soruşturma izni verdi.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı, Baro yöneticileri hakkında TCK 301. Maddesinde düzenlenen “Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin Yargı Organlarını Alenen Aşağılama” suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İddianameyi kabul Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, baro yöneticileri savunma yapmaması üzerine dosya üzerinde yaptığı inceleme sonucunda karar verdi. Mahkeme, açıklamanın “Türk Milletini ve Türkiye Cumhuriyeti Devletini alenen aşağılama” suçunu oluşturduğunu ileri sürerek, avukatların yargılanmasına karar verdi.

Diyarbakır Barosu Başkan Yardımcısı avukat Mehdi Özdemir davayı değerlendirdi. Avukatların ve baroların, insan haklarının savunulması ve geliştirilmesi amacıyla yaptıkları açıklama ve faaliyetlerden dolayı yargı tehdidi altında olduklarını söyledi.

Diyarbakır Barosu’nun 2017 ile 2023 yılları arasında yaptığı 7 ayrı 24 Nisan açıklamasına soruşturma açıldığının bilgisini veren Özdemir, “ Adalet Bakanlığı, Diyarbakır Barosu’nun başkan ve yönetim kurulu üyeleri hakkında bugüne kadar TCK 301. maddeden 6 defa soruşturma izni verdi. Bir dosya da soruşturma izni için Bakanlıkta bekliyor. Bu açıklamalar gerekçe gösterilerek toplam 5 dava açıldı. 4’ü beraatla sonuçlandı. 2022 yılında yaptığımız 24 Nisan açıklamasıyla ilgili kovuşturma süreci devam etmektedir. 2023 yılında yaptığımız 24 Nisan açıklamasını soruşturma izni verilmesi için Adalet Bakanlığına gönderildi” dedi.

Önceki beraatin gerekçeli kararı açıklanmıştı:”Düşünce hürriyeti”

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Cihan Aydın ile dönemim baro yönetiminde yer alan Muhlis Oğurgül, Ahmet Dağ, Erhan Aytekin, Fırat Üger, Gazal Bayram Koluman, Mehmet Akbaş, Serdar Çelebi, Tevfik Karahan, Ömer Şeran ve Özgür Yılmaz Biçen hakkında “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullandıkları gerekçesiyle açılan dava da 2 Şubat’ta karara bağlanmıştı.

Aydın ve beraberindekilere, “24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü’nde” yaptıkları açıklamada yer alan “Ermeni Soykırımı” ifadesi nedeniyle “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Meclisini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama” suçlaması yöneltiliyordu. Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, baro yönetimi hakkında beraat kararı vermişti.

Davayla ilgili gerekçeli karar geçtiğimiz hafalarda açıklanmıştı. Mahkeme, iddiaya gerekçe yapılan ifadenin eleştiri sınırı içinde kaldığını ve “düşünce hürriyeti kapsamında” olduğunu belirtti. Gerekçeli kararda, eleştiri ve aşağılamaya yönelik hukuki doktrinlere ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararlarına işaret edildi.

Kararda, Diyarbakır Barosu’nun yaptığı açıklamada yer alan ve suç teşkil ettiği öne sürülen kavramlar olan “tehcir”, “büyük felaket”, “zorla yerinden edilme”,”jenosid” ve “soykırım” ifadelerinin iç hukuk ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında incelendiği; paylaşımlardaki ifadelerle söz konusu kurumları aşağılama kastının bulunmadığı kaydedildi.

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