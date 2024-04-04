Brüksel’de Ermenistan-AB-ABD buluşması

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan çalışma ziyareti için Brüksel’e gitti. 5 Nisan’da Nikol Paşinyan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasında üçlü bir toplantı planlanıyor. Buluşma bölgede dikkatle izleniyor. Türk Dışişleri Bakanlığı’ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Ziyaret kapsamında Başbakan Paşinyan, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı Başkanı Samantha Power ile de bir görüşme gerçekleştirecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mattew Miller, gazetecilere verdiği brifingte,”Ermenistan-AB-ABD buluşmasının ana gündemi Ermenistan-Azerbaycan barış süreci değil” dedi.

Miller şöyle konuştu:

“Bu, ABD, Avrupa Birliği ve Ermenistan arasındaki bir toplantıdır ve toplantıda Ermenistan’ın ekonomik çeşitlendirilmesi, insani yardım, mültecilere destek ve Ermenistan’daki demokrasi ve hukukun üstünlüğü gibi alanlarda siyasi reformlara destek konuları ele alınacaktır,” dedi. Sözcü, toplantının bölgesel niteliğinde olmadığını ekledi.

Fransa’nın Ermenistan Büyükelçisi Olivier Decottignies ise, “Bu toplantının amacı, Ermenistan’a somut destek sağlamaktır” dedi.

Fransız büyükelçi “Toplantı ABD ve Avrupa Komisyonu tarafından düzenleniyor ve Fransa gibi AB üye ülkeleri doğrudan katılmamaktadır. Toplantıda güvenlik konularının görüşülmeyeceğini düşünüyorum. Güvenlik konularında Fransa, Ermenistan’ın sorumluluğunu üstleniyor. Geçtiğimiz aylarda Ermenistan’la savunma alanında işbirliğine başladık” diye konuştu.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan da, Ermenistan, ABD ve AB arasında Brüksel’de düzenlenecek üçlü toplantı hakkında yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, 2020 ve 2023’teki gelişmeler hatırlatıldı ve bölgede kalıcı barış ve istikrar için tarihi bir fırsat ortaya çıktığı belirtildi.

Açıklamada “Bu tarihi fırsatın başarıya ulaşmasına çok yakın olunan böyle bir dönemde, bölge dışı aktörler başta olmak üzere, üçüncü tarafların sürece adil ve tarafsız yaklaşmaları ve sürece zarar vermekten itinayla kaçınmalarının daha da önem kazandığı” ifade edildi.

Türkiye’nin bu konuda üzerine düşeni yapmaya her zaman olduğu vurgulanan açıklamada, bundan sonra da Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalıcı barış için tarihi fırsatın değerlendirilmesini teşvik etmeyi sürdüreceği kaydedildi.

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zakharova , Rusya’nın Ermenistan ve Azerbaycan’a üçlü diyalog mekanizmalarını yeniden tesis etme çağrısında bulunduğunu belirtti.

Zakharova şöyle konuştu: “Rusya-Azerbaycan-Ermenistan üçlü mekanizmalarının ritmik çalışmasının yeniden sağlanmasının zamanının geldiğine inanıyoruz. Ortaklarımızı siyasi irade göstermeye, Rusya’nın desteğiyle sınırların belirlenmesi, ulaşım ve lojistik yollarının açılması, bir barış anlaşmasının geliştirilmesi dahil olmak üzere en karmaşık sorunlara etkili çözüm arayışının başlatıldığı formatlarda etkinliğini kanıtlamış temasları sürdürmeye çağırıyoruz.”

(Ermenistan Kamu Radyosu, Armenpress, AA)

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