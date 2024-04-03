Ermenistan Şam’daki İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıdan derin endişe duyuyor

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı X platformunda yaptığı açıklamada Şam’daki İran Konsolosluğuna düzenlenen saldırıyla ilgili derinden endişelerini dile getirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

“Diplomatik temsilin dokunulmazlığı zorunludur ve hiç bir durumda sorgulanmamalıdır. Kurbanlara ve yaralılara samimi başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz.”

Hatırlanacağı üzere, 1 Nisan’da İsrail Şam’daki İran Konsolosluğu ve büykelçilik konutuna füze saldırıları düzenledi. Saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ERMENİ HABER AJANSI