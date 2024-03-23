Tarihî anlatılarla anlam kazanan kutsal topraklardaki dağların 1915’te çekilen fotoğrafları

FİRDEVS ÇAĞLAR
Bu koleksiyonda, kutsal kabul edilen bölgelerdeki; Tabor Dağı, Kermil Dağı, Zeytindağı, Nibu Dağı ve diğer önemli tarihî ve doğal unsurların ve yapıların 1915 yılında çekilmiş eski ve bir o kadar da ilginç fotoğrafları bulunuyor.
Filistin’deki Tabor Dağı; “Tabor” ve “Hermon”da Yahudilerin ve Hristiyanların kutsal kitaplarında yer alır. Tabor, tabbûr kökünden türer ve göbek (merkez) anlamına gelir.
Kutsal kitaplarda adı geçen Kermil Dağı ise Hayfa’dadır. Bu dağda, İlyas Peygamber’in mağarası vardır.
Zeytindağı; İslâm’da, Yahudilik ve Hristiyanlık’ta önemli bir yere sahiptir. Yahudilerde, Kudüs yeniden kurulduğunda ve ölüler diriltildiğinde mâbedin bulunduğu tepeye yakın olduğu için zaman kazanmak ve sıkıntıyı azaltmak amacıyla Zeytindağı’na gömülme arzusu vardır.
Yahudi inanışına göre Mesih, kıyamet zamanında Zeytindağı’nın üst tarafından gelip Kidron Vadisi’ne inecektir. Bundan dolayı Yahudiler, Mesih’i ilk olarak karşılayacak cemaat olabilme şerefine erişmek için bu civarlarda, vadinin içinde bulunduğu mezarlıkta gömülmeyi arzulamaktadır.
Kutsal öneminden dolayı Zeytindağı’nın eteklerinde bulunan mezarlık, Yahudi tarihinin her döneminde değerini korumuş, önemini hiçbir zaman yitirmemiştir.
Ayrıca Hz. İsa’nın Kudüs’te yaşamını sürdürmesi, Zeytindağı’nda irşat faaliyetlerinde bulunması, Hristiyanlık açısından Kudüs’le birlikte Zeytindağı’nın da önemini artırmaktadır.
Zeytindağı; Kudüs’te Mescid-i Aksâ’nın tam önünde bulunur. Burası Yahudilerle birlikte Hristiyan ve Müslümanlar için de kutsal kabul edilen bir mekândır. Selman-ı Farisi ve Rabia’tül Adeviyye gibi İslâm tarihinde ayrı bir öneme sahip bazı şahsiyetlerin türbelerinin Zeytindağı’nda bulunması, Müslümanlar açısından bu dağı değerli kılmıştır.
Eteklerinde ise Hristiyanlık için kıymetli olan Hz. Meryem’in mezarının bulunduğu Meryem Ana Kilisesi, Gözyaşı Kilisesi ve Uluslar Kilisesi vardır.
Ürdün’ün Medeba şehrinde yer alan, Avarim Dağlarının en yüksek noktası olan Nebo (Nibu / Nevo) Dağı ise Tevrat’a göre Hz. Musa’nın “Vadedilen Topraklar”ı gördüğü, aynı zamanda da vefat ettiği yerdir.
Oregon Devlet Üniversitesi Görsel Eğitim Bölümü tarafından erişime açılan koleksiyon, meraklılarına Osmanlı Devleti’nin son günlerinde “Kutsal Topraklar”ı temaşa etme imkânı sağlıyor.
“Kutsal Topraklar”, Ürdün (Şeria) Nehri ile Akdeniz arasındaki bölgeyi içine alır. Bölge, Batı Şeria, Ürdün ve işgal altındaki Filistin toprakları arasında uzanır. Semavî dinler tarihindeki pek çok önemli olay bu bölgede gerçekleşmiştir.
19. yüzyılda; Dürzilerin, Çerkezlerin ve Bedevi kabilelerin yerel göçleriyle bölgede önemli demografik değişiklikler meydana gelmiştir. Siyonizmin ortaya çıkışıyla birlikte Avrupa’dan birçok Yahudi bu bölgeye göç etmiş ve bu göç dalgası Eliezer Ben Yehuda’nın da büyük uğraşlarıyla İbranicenin canlanmasını beraberinde getirmiştir.
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AA
Kudüs’ten yaklaşık 80 kilometre uzakta, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Ortadoğu’nun “Süslü Gelini, Şam’ın Kız Kardeşi” olarak adlandırılan tarihi Nablus kenti ve Gerizim Dağı.
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AA
Güneydoğusundan El Halil Dağı.
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AA
Golgota Tepesi. Kudüs surlarının hemen dışında yer alan ve Hz. İsa’nın çarmıha gerildiğine inanılan tepedir. Hz. İsa’nın çarmıhı sırtında taşıyarak cezasının uygulanacağı Golgota Tepesi’ne kadar izlediği yola Via Dolorosa (Gül Yolu ya da Elemli Yol) denir.
AA
Golgota Tepesi’nden Kudüs manzarası.
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AA
Ramah’ta bir okul. Bugün İsrail’in Kuzey Bölgesinde kalan Arap kasabası Ramah’ta nüfusun yarıdan fazlası Hristiyan Rumdur. Ayrıca Dürzîler ve Müslüman nüfus da kasabada yaşam sürmektedir.
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AA
El Halil Camii (Harem-i İbrahim). Harem-i İbrahim Camii; Mekke’deki Mescid-i Harâm ile Medine’deki Mescid-i Nebevî ve Kudüs’teki Mescid-i Aksâ’dan sonra en kutsal dördüncü cami olarak görülür.
AA
Kermil Dağı ve Hayfa Koyu. Hayfa, Akdeniz’e dik inen Kermil (Kirmil) dağının eteklerindeki tabii bir limanın kıyısına kurulmuştur. “Hayfa” (Hyfh) ismi Talmud’da (Yahudi sözlü geleneğinin ve Rabbânî hukukunun temel eseri) sık geçtiği halde Tevrat’ta yer almaz.
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AA
Ebal Dağı’ndan Gerizim Dağı manzarası. Nablus şehrinin güneyinde Gerizim Dağı, kuzeyinde ise Ebal Dağı bulunur. Tevrat’ta Hz. Musa kavmine arz-ı mev‘ûda girdiklerinde bereketi Gerizim dağına, lâneti Ebal Dağı’na koymalarını vasiyet etmiştir. (Tesniye, 1126-29)
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AA
Caminin minaresinden Samarya manzarası. Samarya, veya Şomron. İşgal altındaki Batı Şeria’nın kuzey kısmında yer alan dağlık bölge. Kitab-ı Mukaddes’in Türkçe çevirisinde bu yer adı Sâmiriye olarak geçer.
AA
Şekem ve Ebal Dağı. Nablus’un diğer adı olan Şekem, kutsal Gerizim Dağı’nın yanında olduğu için, Gerizim’e nispeten “omuz” anlamına gelen bu isimle adlandırılmıştır.
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AA
Hermon Dağı. Hermon ya da Heremun, (Arapça: Cebel el-Şeyh), Suriye-Lübnan sınırında ve Şam’ın batısında, dorukları karla kaplı bir dağ kütlesidir. Eteklerinde Şeria Nehri’nin iki ana kaynağı doğar. “Yasak (Yer)” anlamına gelen Hermon tarihte Sirion ve Senir olarak da bilinirdi. Hitit, Filistin ve Roma dönemlerinde kutsal bir yer olan dağ, Hz. Musa ve Yûşa‘ (Yeşu) döneminde İsrailoğullarının ele geçirdikleri toprakların kuzeybatı sınırıydı.
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AA
Golgota Tepesi’nde bahçede bulunan türbenin içi. Hristiyanlara göre Hz. İsa’nın çarmıha gerildiği yer olan Calvaire (Ârâmîce Golgota) Tepesi, dünyanın merkezinde bulunmaktadır ve hem semavî dağın zirvesi hem de Hz. Âdem’in yaratıldığı ve defnedildiği yerdir.
AA
Zeynindağı’ndan Kudüs manzarası.
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AA
Gerizim Dağı’nda Hz. İbrahim’in oğlu “İshak”ı Allah’a kurban etmek için Allah’a sunduğuna inanılan meşhur kaya. Birçok inanışa göre; Hz İbrahim, oğlu İshak’ı (İslâmiyet’e göre İsmail Peygamber) Gerizim Dağı üzerinde Allah’a adamak istemiştir.
https://www.gzt.com/foto-galeri/mecra/tarih-anlatilarla-anlam-kazanan-kutsal-topraklardaki-daglarin-1915te-cekilen-fotograflari-2025488
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