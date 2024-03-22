Paşinyan Michel ve Macron ile görüştü

Brüksel’deki Nükleer Enerji Zirvesi’ne katılan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Michel ile görüşmede Ermenistan-Azerbaycan barış sürecine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede 14 Mayıs ve 15 Temmuz 2023 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleşen, AB Konseyi Başkanı, Ermenistan Başbakanı ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın katıldığı üçlü toplantılar sonucunda varılan anlaşmaların uygulanmasının önemine vurgu yapıldı.

Bu anlaşmalara göre Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti 1991 yılında Alma-Ata Deklarasyonu temelinde birbirlerinin toprak bütünlüğünü karşılıklı olarak tanıyacaklar, sınır belirlenmesi, Alma-Ata Deklarasyonu temelinde gerçekleştirilecek.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Ermenistan Hükümeti’nin söz konusu anlaşmalara bağlılığını yineledi ve “Barış Kavşağı” projesini sundu.

Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile de bir araya geldi.

Görüşmede Ermenistan ile Fransa arasındaki üst düzey siyasi diyaloğa vurgu yapıldı ve çok sektörlü işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönündeki kararlılık vurgulandı.

Ayrıca Ermenistan-Avrupa Birliği işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve genişletilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Agos