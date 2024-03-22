Ermeni fubolcu Mkhitaryan kariyerini tamamladıktan sonra ne yapacak?

Ermenistan milli takımının eski kaptanı ve Inter Milan’ın orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan’ın spor kariyerini tamamladıktan sonra teknik direktör olma arzusu yok. “Inter” orta saha oyuncusu Henrikh Mkhitaryan bunu kulübün YouTube kanalının FROG TALKS serisinde duyurdu.

35 yaşındaki sporcu, “Zaten sahada yeterince zaman geçirdim. Antrenörlük, futbolcularla analiz ve tartışmaların yanı sıra çok daha fazla zaman gerektirir. Yani bunu istemiyorum. Belki bir atletik direktör.” dedi.

Ailesiyle daha fazla vakit geçirmek, yemek yapmak gibi yeni şeyler öğrenmek istediğini söyledi.

Mkhitaryan, kariyerinin sona ermesinin ardından, oğlu büyüyüp futbol oynamak isteyip istemediğine karar verene kadar Milan’da kalacağını söyledi.

“Futbolcu olmak isterse Milano’da kalacağız, istemezse Ermenistan’a döneceğiz.”

Mkhitaryan beş dil konuştuğunu söyledi: Ermenice, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca.

35 yaşındaki futbolcunun Inter’le sözleşmesinin Haziran 2026 yılına kadar uzatılması planlanıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/21/Henrikh-Mkhitaryan-Ermenistan/270789