Artsakh savaşını konu alan “250 km” filmi uluslararası film festivalinde ödüllere layık görüldü

Yönetmen Hasmik Movsisyan’ın “250 km” adlı filmi, New York’ta düzenlenen “SR Socially Relevant Film Festival New York” film festivalinde iki ödül kazandı. Hasmik Movsisyan “en iyi kadın yönetmen” kategorisinde ödül alırken, Ruzan Khachatryan “en iyi kadın oyuncu” ödülüne layık görüldü.

Rusya Federasyonu Devlet Gerasimov Sinematografi Enstitüsü (VGIK) mezunu, film yönetmeni Hasmik Movsisyan’ın diploma çalışması olan 22 dakikalık film, Üçüncü Artsakh (Karabağ) Savaşı sırasında ailesini arabayla Artsakh’tan Ermenistan’a tam 250 km yol kat eden Artsakhlı bir çocuğun hikayesini anlatıyor.

Ruzan Khachatryan “250 km” filminde çocuğun annesini canlandırıyor. Bu Khachatryan’ın ilk film rolüydü. Panorama.am’e verdiği röportajda o filmde nasıl çekildiğini anlatıyor.

“44 günlük savaşın ardından VGIK öğrencisi Hasmik Movsisyan, diploma çalışmasının savaş temasıyla ilgili olması gerektiğine karar verdi. O sıralarda TV’de Artsakh’tan iki erkek çocuğun, 11 yaşındaki Ashot ve 14 yaşındaki Vahe’nin babaları savaş alanındaydı ve kendilerinin Martakert ve Karvachar’daki en kötü savaş bölgelerinde olduklarına dair bir hikaye duymuştu: ailelerini arabayla Yerevan’a taşımak zorunda kaldılar. Artsakh’tan Ermenistan’a tam 250 km araba sürmüşlerdi.” dile getirdi.

Hasmik bu hikayelerden çok etkilenir ve bu hikayeleri filme dönüştürmeye karar verir. İki aileyle tanışır. İki hikayeyi birbirine bağlıyor. Filmdeki her bölüm gerçektir, karakterler gerçektir. Ana karakter bu iki gençten biri olan Vahe’dir.

Film yıllar içerisinde çeşitli uluslararası festivallere katılmış ve en iyi film olarak ödüller kazanmıştır.

ERMENİ HABER AJANSI