‘Gomidas’ Fransa turnesinde

Yolcu Tiyatro’nun ödüllü oyunu ‘Gomidas’ Fransa turnesinde.

İKSV Tiyatro Festivali kapsamında Kasım 2020’de Türkçe ve Fransızca prömiyerini yapan Gomidas, 100. oyununa yaklaşırken 22-23 Mart Tarihlerinde Nice ve Paris şehirlerinde sahne alacak.

Ahmet Sami Özbudak’ın yazıp yönettiği, süpervizörlüğü ve yapımcılığını Ersin Umut Güler’in üstlendiği oyunda Fehmi Karaarslan Gomidas karakterine hayat veriyor ve Hagop Mamigonyan şefliğindeki Lusavoriç Korosu karaktere eşlik ederek Gomidas Vartabed eserlerini seslendiriyor.

2022 yılının Ağustos ayında Ermenistan’ın Yerevan şehrinde Fransızca olarak sahnelenen Gomidas bu kez de, 22 Mart Cuma Nice Complexe Barsamian’da, 23 Mart Cumartesi Paris Théâtre du Gymnase Marie Bell’de tiyatroseverlerle buluşacak.

Ayrıntılar için:

https://www.theatredugymnase.com/spectacles/gomidas

Oyun Tiyatro Eleştirmenleri Birliği’nce 2022 yılında en iyi yapım seçildi. Ayrıca 24. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde yazar Ahmet Sami Özbudak Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Agos