Ermeni Büyükusta Levon Aronian ABD Kupası’nın şampiyonu oldu

Amerika Kupası’nın galibi, şu anda ABD’yi temsil eden, Ermenistan Erkek Satranç Takımının eski kaptanı Levon Aronian oldu.

Ermeni Büyükusta Aronian, ABD’nin St. Louis şehrinde düzenlenen satranç kupasında (American Cap 2024) süper finalde Wesley So ile yarıştı. Aronian rakibini 2.5-1.5 farkla kazandı.

Aronian sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “ABD Kupası’nı kazandığım için çok mutluyum. Çok yorgunum ama mutluyum. Desteğiniz için hepinize teşekkür ederim.”

Aronian, Amerika Kupası’nı kazandığı için 105.000 dolarlık para ödülü, Tiffany marka bir bileklik ve el yapımı, yüksek değerli Moğol tarzı bir satranç takımı aldı.

ERMENİ HABER AJANSI