Hüseyin Baş: ‘Bunlarda hiçbir değer ve kutsal yok’

Akın Aydın

Maalesef ülkemiz siyaseti parsellenmiş ve herkes kendine düşen parselden karşı parseli kuşatmaya çalışıyor. Ama oy için, kazanmak için her yolu mubah gören, her yolu kullanan, her parselden kendine pay çıkarmaya çalışan tek bir anlayış var.

Örnek mi?

Erzurum’da konuşan Erdoğan şöyle dedi; ‘Ermeni çetelerin yaptığı katliamların acısına rağmen vatanı korumak için canını dişine takan Erzurumlunun hikayeleri, nesiller boyunca birer destan olarak anlatılacaktır.”

Aynı Erdoğan, Ermeni çetelerin 1915’te terör üssü, katliam ve tecavüz merkezi olarak kullandıkları Van Akdamar adasındaki kiliseyi, devletin kasasından milyonlar verip ayağı kaldırarak, her yıl Türklerin canına, malına, namusuna kastedenlerin anıldığı ayinlerin yapılmasına izin veren kişidir.

Aynı Erdoğan periyodik olarak her 24 Nisan’da, Ermeniler için taziye yayınlayan, ölen Ermeniler için rahmet okuyan tek başbakan ve cumhurbaşkanıdır.

Erzurumlular neden bu kadar unutkan oldu acaba? Oysa bu konuda da NAS var. İşte konu…

İşte ilk mesaj

Sayın Erdoğan 2014 yılının 24 Nisan’ında şu mesajı yayımlamıştı:

“Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla, 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz.”

2015’te de aynı mesajı yayınlamıştı. Bugün ‘seni asla bırakmam’ diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan’ın 1915 açıklamasını; ‘Bunu değerlendirecek bir tarafı yok, bu millete bu kadar eziyet fazla’ sözleriyle yorumlamıştı.

Sayın Erdoğan’ın bu özür mesajı tam 9 dilde dünyaya duyuruldu. O yıl daha birçok ülke yöneticisi Erdoğan’ı tebrik ve takdir mesajları yayınlamıştı.

Batı medyası attığı manşet ve yaptıkları yorumlarla Haçlı dünyasının mutluluğunu dile getiriyor ve adeta Erdoğan’ı kahraman ilan ediyorlardı.

Sayın Erdoğan 2015 ve 2016’nın 24 Nisanlarında da benzer mesajlar yayımladı.

2015’in 24 Nisan’ı da bir önceki yıl kadar ses getirmese de Erdoğan başsağlığı yineledi.

24 Nisan 2017’de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kumkapı’da bir kilisede düzenlenen ayine mesaj gönderdi. Mesajı Başpiskopos Aram Ateşyan okudu.

“Birinci Dünya savaşının trajik koşullarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini anmak için toplananları selamlıyorum.

Bugünkü törenin, Osmanlı Ermenilerinin yaşadıkları acıların anlaşılması ve hatıralarının yad edilmesi için en anlamlı yer olan Türkiye’de bir kez daha yapılmasından memnuniyet duyuyorum…

Tarih bilincimiz ve insanlık hukukumuz gereğince, Osmanlı Ermenilerinin hatıralarına sahip çıkmaya devam edeceğiz…

Bu düşünceyle ebediyete intikal etmiş Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, hayatta olan yakınlarına taziyelerimi sunuyorum…”

24 Nisan 2021. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan, Ermeni Toplumunun Kıymetli Üyeleri, Değerli Vatandaşlarım, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum…

Birinci Dünya Savaşı’nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygıyla anıyor, yakınlarının acılarını paylaşıyor, hepinize en kalbi selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”

Nas

“Cehennemlik oldukları anlaşıldıktan sonra akraba dahi olsalar, müşrikler için mağfiret dilemek Peygambere ve mü’minlere yaraşmaz.” (Tevbe, 113)

“Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma! Mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah’ı ve Resulünü inkâr ettiler…” (Tevbe, 84)

Hanefi fakihi İbni Abidin şöyle demiştir: “Allah’ın vaadinden dönmeyeceği muhakkaktır. Zira Allah Teâlâ müminlere cenneti, kâfirlere de cehennemi vaat etmiştir. Bir kâfirin affını isteyen, Allah’a vaadinden dönmeyi isnat etmiş olacağından dolayı küfre girer. Hâlbuki Kur’an-ı Kerim’de defaatle: ‘Şüphesiz Allah vaadinden dönmez’ (Al-i İmran, 9) buyrulmuştur.”

Hüseyin Baş; ‘Bunlarda hiçbir değer ve kutsal yok.’

“Düne kadar sınır mahkemeleri kurup teröristleri davulla zurnayla karşılayanlar, bugün en milliyetçiler oldular, olaya bakar mısınız, sahtekarlığa bakın!

Mesela, sağlıklı bir zihinle düşündüğünüzde, ‘Ben 15 gün önce İsveç’e o kadar salladım bunlar Kur’an yaktı, bunlar terör devleti dedim. Bugün ben, o’nun NATO’ya girmesini kabul edemem’ demesi lazım ama NATO’ya girmesine onay verdi.

Bir değeri olan insan bunu yapar mı? Bir değeri olan insan bütün Türkiye’ye çağrı yapıp yüz binleri toplayıp, ‘İsrail’i lanetliyoruz, Filistin’in yanındayız’ deyip İsrail’le ticarete devam eder mi? Bunu kim yapar? Bunu hiçbir değeri olmayan, evrendeki bütün değerleri şahsi menfaati için kullanabilme potansiyeli olan, hiçbir kutsalı olmayan insanlar yapar.”

