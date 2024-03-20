Ermenistan’dan “savaş çıkar” uyarısı… Paşinyan: “Bizim olmayanı vermeliyiz”

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış görüşmelerinin artık sonuna gelinmişken Karabağ dışında bulunan bazı köyler hala Ermenistan işgali altında. Köyleri ziyaret eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “hemen boşaltmazsak hafta sonu savaş çıkar” diye uyardı.

“Meşru olarak bizim olanı elde etmek için, meşru olarak bizim olmayanı vermeye hazır olmalıyız.” Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan böyle uyardı. “Bizim olmayan” diyerek bahsettiği, Birleşmiş Milletler’in onayıyla Azerbaycan toprağı kabul edilen 8 köyün boşaltılmasını istedi. “Israr edersek hafta sonu savaş çıkar” dedi. “Savaşın başlamasına izin vermemeliyiz. Ermenistan’ın bu bölgelerindeki sınırların sınırlandırılmasına karar vermemizin nedeni de budur. Ve bunu sadece Ermenistan Cumhuriyeti için değil, aynı zamanda bu köylerin güvenliğini sağlamak için özellikle Voskepar, Kirants için de yapıyoruz.”





Ermenistan işgali altında bulunan Bağanis Ayrım, Aşağı Eskipara, Heyrimli ve Kızılhacılı köylerinin şartsız olarak geri verilmesine sınır müzakerelerinde karar verilmişti.



Söz konusu köyler Azerbaycan’ın Gazah iline bağlı olup, 1990-1992 yılları arasında Ermenistan’ın saldırıları sonucunda işgal edilmişti. Paşinyan da bunu onayladı. “Düzenleme şu şekildedir: Ermenistan ve Azerbaycan, 1991 yılında Alma-Ata Deklarasyonu’na dayanarak birbirlerinin toprak bütünlüğünü tanımaktadır. Gerçekte, uygun yaklaşım 1991’deki haritalara bağlı kalmaktır.”

Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise konuyla ilgili olumlu konuştu.

Aliyev, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinde “İnanıyorum ve ümit ediyorum ki Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması konusunda bir sonuç elde edilecektir” ifadelerini kullandı.

https://www.cnnturk.com/video/dunya/ermenistandan-savas-cikar-uyarisi-pasinyan-bizim-olmayani-vermeliyiz-2097723