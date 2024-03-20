Ermeni Soykırımı konulu “Aurora Şafağı” filmi, XIV. Fransız Film Festivali Jürisi’nin ana ödülünü kazandı (FOTO)

Inna Sahakyan’ın yönettiği animasyon belgesel “Aurora Şafağı”, XIV. Fransız Film Festivali Jürisi’nin ana ödülünü kazandı.

Ermenistan Ulusal Sinema Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre etkinlik, İtalya’daki Frankofon büyükelçiliklerinin desteğiyle Fransız Saint Louis Enstitüsü tarafından düzenlendi.

Film, Milli Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’ndan devlet mali desteği aldı.

“Aurora’nın Şafağı” filmi, Zoryan Enstitüsü’nün bilimsel desteğiyle ve Ermeni Soykırımı’nın sözlü tarih arşivinden yola çıkılarak yapıldı.

Film, 1915 Ermeni Soykırımı’ndan sağ kurtulan Ermeni Aurora Mardiganyan’ın korkunç hikayesini anlatıyor. Soykırım başladığında Aurora 14 yaşındaydı ve Osmanlı İmparatorluğu’nun küçük bir kasabasında yaşıyordu. İradesi ve kararlılığı sayesinde 1917’de kız ABD’de kurtuluş yolunu buldu.

ERMENİ HABER AJANSI