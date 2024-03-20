Bahar Berfin, Ermeni Sorunu kapağıyla bayilerde

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Aylık kültür sanat dergisi Berfin Bahar’ın 313’üncü sayısı Alper Akçam’ın ve Cazim Gürbüz’ün yazılarının yer aldığı Ermeni Sorunu kapağıyla bayilerde.

Aylık kültür sanat ve edebiyat dergisi Berfin Bahar, 313 sayılı Mart 2024 sayısıyla bayilerde.

Sayının kapağında Araştırmacı Yazar Alper Akçam’ın kaleme aldığı “Ermeni Sorununu Anlamak” ve Gazeteci Yazar Cazim Gürbüz’ün kaleme aldığı “Boraltan Köprüsü… Uydurmalar, kara çalmalar ve gerçekler…” yazıları yer alıyor.

Alper Akçam, Ermeni sorununa ailesinin yaşadığı olayları anlatarak tarihsel bir bakış açısıyla yaklaşıyor.

Cazim Gürbüz ise Ermeni sorunu konusunda “Boraltan Köprüsü” üzerinden anlatılan ifadelerin “maksatlı söylenceler” olduğunu anlatıyor.

Dergide yer alan diğer yazılar ise şu şekilde:

*Halit Payza – Richard Strauss Nazi sempatizanı mıydı?

*Hasan Şahingöz – Evren nedeni, nasıl var olmuştur?

*Emre Fidan – İnsan doğası üzerine bir deneme

*Hatice Eroğlu Akdoğan – Şair Hasan Hüseyin’in ilk gözağrısı: Kavel

*Hamit Oral – Saf şiir – öz şiir ve sembolizm

*Mustafa Pala – Platon’un kamerası Wittgenstein(1993)

*Sencer Başat – Uçurumlarda Açan İsyan Çiçekleri’ni yazan Yaşar Seyman ve Ankara

*Haluk Erdemol – Tablolar ve hikâyeleri 3

*Ali Özenç Çağlar – Kanama romanını neden ve nasıl yazdım?

*Havva Ağral – Siyanürlü topraklar üstüne



Aylık kültür sanat dergisi Berfin Bahar’ın 313’üncü sayısı Alper Akçam’ın ve Cazim Gürbüz’ün yazılarının yer aldığı Ermeni Sorunu kapağıyla bayilerde.

https://tele1.com.tr/bahar-berfin-ermeni-sorunu-kapagiyla-bayilerde-1031140/#google_vignette