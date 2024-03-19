Yerin altına yolculuk: Cennet ve cehenneme gidiyoruz

Mersin’de yerin yetmiş metre altında yer alan Cennet ve Cehennem obrukları, görenleri hayrete düşürüyor.

DUVAR- Cennet ve Cehennem obrukları, Mersin’in Silifke ilçesine yirmi beş, Kız Kalesi’ne ise beş kilometre uzaklıkta. Yeraltı sularının uzun yıllar boyunca kireç tabakasını eritmesi, içerisindeki suyun boşalması ve altı oyulan tavan yapısının çökmesiyle meydana gelen bu doğal oluşumlar, içindeki tarihî yapılarıyla da son yıllarda oldukça ilgi çekiyor.

Cennet ve Cehennem Obrukları

CENNET OBRUĞU

Doğal yollarla oluşmuş iki doğa harikasından biri olan elips şeklindeki Cennet’in ağız kısmının açıklığı 250’ye 110 metre. Derinliği yetmiş metre olan oluşum, 200 metre uzunluğunda ve en derin noktası 135 metre. 450 basamakla ya da çelik konstrüksiyon asansörle inilen obrukta büyük bir mağara girişi var. Mağaranın giriş kısmında dikdörtgen planlı, blok kesme taşlarla yapılmış Meryem Ana Kilisesi bulunuyor.

Cennet Obruğu

MERYEM ANA KİLİSESİ

Meryem Ana Kilisesi’nin kuzey ve güney uzun kenarlarında altışar adet kemerli pencere açıklığı mevcut. Kilisenin batı kısmında kalan giriş kapısı üzerinde yer alan dört satırlık yazıttan kilisenin Paulus adında dindar bir şahıs tarafından Meyvem Ana’ya ithafen yaptırıldığı anlaşılıyor. Kilisenin doğu kısmındaki apsisi ile bu apsisin iki yanında bulunan keşiş odalarının üzeri kubbe ile örtülü. Apsisin kubbesi ve iç duvar kısımları, fresklerle süslenmiş. Fresklerde Hz. İsa ve havarileri işlenmiş. Kilise, MS 5. yüzyıla tarihleniyor.

Meryem Ana Kilisesi

CEHENNEM OBRUĞU

Cennet obruğunun 75 metre kuzeyinde yer alan Cehennem’in ağız çapı, 75 metreye 50 metre. Obruğun dış kenar kısımları iç bükey bir oluşuma sahip olduğundan söz konusu çöküğe inmek mümkün değil. 128 metre derinliğe sahip obruğu bir terastan izleyebilirsiniz. Yunan Mitolojisine göre Zeus alevler kusan yüz başlı ejderha Typhon’u buradaki bir kavgada yendikten sonra onu Etna Yanardağı’nın altına sonsuza dek kapatmadan önce bir süre Cehennem çukurunda hapseder.

Cehennem Obruğu, seyir terası

ZEUS TAPINAĞI

Cennet’in güney ucunda yer alan Zeus Tapınağı’nın ilk evresi, Helenistik Döneme tarihleniyor. Dor düzeninde yapılan tapınağın kuzey duvarındaki taşlara Helenistik ve Roma dönemlerinde görev almış 130 din adamının adları yazılmış. Tapınak, Hıristiyanlık döneminde kiliseye çevrilmiş. Tapınağın güney kısmının duvarı mevcut değil.

MüzeKart’ın geçerli olduğu obrukların ziyaret açılış saati 08.15. Saat 17.00’de ise kapanıyor.

Cennet Obruğu

https://www.gazeteduvar.com.tr/yerin-altina-yolculuk-cennet-ve-cehenneme-gidiyoruz-haber-1677701