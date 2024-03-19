Paşinyan: Sınır köyleri için uzlaşmazsak Azerbaycan savaş çıkaracak

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan’ın sınır köyleri konusunda Azerbaycan’la uzlaşmayı reddetmesi halinde Azerbaycan’ın hafta sonunda savaş başlatacağını söyledi.

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Tavuş bölgesinde Ermenistan’ın sınır köylerini ziyaret etti, bölge sakinleri ile buluştu.

Rusya’nın TASS ajansının haberine göre Paşinyan Ermenistan’ın sınır köyleri konusunda Azerbaycan’la uzlaşmayı reddetmesi halinde Azerbaycan’ın hafta sonunda savaş başlatacağını söyledi.

Paşinyan, bölge sakinleri ile yaptığı görüşmede “Şimdi gidip [Azerbaycan’a] hiçbir şey yapmayacağımızı söyleyebiliriz. Bu, bu hafta sonunda bir savaşın başlayacağı anlamına geliyor.” dedi.

Paşinyan katılımcılara“Sınır belirleme süreci şu şekildedir. Sınır komisyonları gidip Ermenistan Cumhuriyeti’nin başladığı noktaya karar vermeli ve burası Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki devlet sınırı olmalıdır. Neden bu bölüme değiniyoruz ve neden bu konuyu özellikle Voskepar ile görüşmeye geldik? Çünkü konuşmamız gereken bazı konular var. Şunu not ediyoruz: Baghanis’ten Berkaber’e kadar olan bu kesimde sınır belirleme sürecini başlatabileceğimizi görüyoruz” dedi.

Paşinyan “Politikamız savaşa izin vermememiz, savaşın başlamasına izin vermememizdir. Bu bölgelerde Ermenistan Cumhuriyeti’nin sınırlarını ayarlamaya karar vermemizin nedeni de budur ve bunu sadece Ermenistan Cumhuriyeti adına değil, aynı zamanda özellikle Voskepar köyü için de yapıyoruz” dedi.

Paşinyan, eski Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ne ait olan ancak şu anda ülkesinin kontrolü altında olan köyleri devretmeye açık olduğunu belirtirken, eski Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan hiçbir bölgenin kontrolünü asla bırakmayacağını vurguladı .

Azerbaycan geçen hafta yaptığı açıklamada dört sınır köyünün Azerbaycan’a teslim edilmemesi durumunda barış anlaşmasının olmayacağını söylemişti.

(TASS, Ermenistan Kamu Radyosu, Civilnet)

Agos