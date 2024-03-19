NATO’dan Güney Kafkasya’da gövde gösterisi – DW – 19.03.2024

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Azerbaycan ve Gürcistan’ın ardından Ermenistan’da temaslarda bulundu, Bakü ile Erivan’ı barış anlaşması imzalamaya çağırdı. Rusya’dan “takipteyiz” değerlendirmesi geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Gürcistan, Azerbaycan ve Ermenistan’ı kapsayan Güney Kafkasya gezisini Erivan’daki temaslarıyla tamamladı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya gelen Stoltenberg, Dağlık Karabağ savaşı sonrasında Azerbaycan ile yürütülen barış müzakerelerinin sonuçlandırılması ve barış antlaşmasının imzalanması çağrısı yaptı. Paşinyan ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Stoltenberg, “Ermenistan ve Azerbaycan, kalıcı bir barışı sağlama fırsatına sahipler. İki ülkeyi de ilişkilerde normalleşmenin ve genç nesiller için kalıcı barışın yolunu açacak bir anlaşmaya varmaya çağırıyorum” ifadelerini kullandı.

Paşinyan’a hitaben “NATO Ermenistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, barışçıl emellerinizi desteklemektedir” diyen Stoltenberg, dünyanın giderek daha tehlikeli bir yer halini aldığına ve Kafkasya’da istikrarın Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için önem taşıdığına vurgu yaptı. Stoltenberg, Ermenistan’ın Kosova dahil NATO’nun barış gücü operasyonlarına katkısını da övdü.

Azerbaycan, 2020’deki altı haftalık savaşın ardından Dağlık Karabağ’ın geniş kesimlerini Ermenistan’dan geri almış, geçen yıl Eylül ayında 24 saat süren “anti-terör operasyonu” diye adlandırdığı harekatla da bölgenin tamamında fiilen kontrolü ele geçirmişti.

Paşinyan: NATO ve uluslararası toplumdan güçlü destek bekliyoruz

Stoltenberg ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Ermenistan Başbakanı Paşinyan da NATO’nun Ermenistan ile Azerbaycan arasında ilişkileri normalleştirme çabalarını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek “NATO dahil uluslararası toplumdan, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış süreci için güçlü destek bekliyoruz” dedi. Paşinyan, “Mevcut siyasi diyaloğu devam ettirmek ve geliştirmek, İttifak ve bazı üyeleriyle ortaklığımızı genişletmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Paşinyan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Şubat ayında Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya gelmişti. Fotoğraf: SVEN HOPPE/AFP

Stoltenberg Pazar günü Bakü’deki temaslarında da Azerbaycan’ı Ermenistan ile kalıcı bir barış anlaşmasına ulaşma fırsatını değerlendirmeye çağırmıştı.

NATO Genel Sekreteri Pazartesi günü Gürcistan’daki temaslarında da Tiflis hükümetine, Ekim ayındaki meclis seçimleri öncesinde demokratik reformlara hız verme çağrısında bulunmuştu. Geçen yıl Aralık ayında AB’ye aday ülke statüsü verilen Gürcistan, NATO’ya da üye olmak istiyor.

Rusya: Yakından takip ediyoruz

NATO Genel Sekreteri’nin Güney Kafkasya temasları ile ilgili Rusya’dan da açıklama geldi. Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, “NATO’nun bölgedeki varlığını ve nüfuzunu genişletme çabalarının istikrara katkı sağlamasını olası bulmadıklarını” söyledi. Stoltenberg’in ziyaretini yakından takip ettiklerini belirten Peskov, ancak Kafkas ülkelerinin egemen devletler olduğuna ve bu tür ziyaretlere haklarının bulunduğuna da işaret etti.

Rusya öncülüğündeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütüne (KGAÖ) üye olan Ermenistan, Moskova’yı Azerbaycan ile yaşanan savaşta kendisine yeterince destek vermemekle suçlamış, Rusya’dan uzaklaşırken Batılı ülkelerle ilişkileri geliştirme yoluna gitmişti. KGAÖ’deki üyeliğini donduran Erivan, örgütten tamamen ayrılabileceğinin de sinyalini vermişti.

AFP,rtr,AP/BK,HS

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