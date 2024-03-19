NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ilk kez Ermenistan’a gitti; Paşinyan’la görüşüp “barış” mesajı verdi

Güney Kafkasya’da istikrarın önemini ele aldıklarını söyleyen NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, “Bu, daha tehlikeli bir dünyayla karşı karşıya olduğumuz şu günlerde Avrupa-Atlantik güvenliği açısından önem arz etmektedir” dedi.

“Ermenistan ve Azerbaycan, yıllar süren çatışmaların ardından şimdi kalıcı bir barışa ulaşma fırsatına sahip. Bu nedenle her iki ülkeyi de ilişkilerin normalleşmesinin ve halklarınız için kalıcı bir barışın önünü açacak bir anlaşmaya varmaya çağırıyorum” diyen NATO Genel Sekreteri, “NATO Ermenistan’ın egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve barışçıl arzularınızı desteklemektedir. Rusya’nın Ukrayna’daki savaşı ise barışı hafife alamayacağımızı bize hatırlatıyor” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da başarılı olması halinde ‘bununla yetinmeyeceğini’ vurgulayan Stoltenberg “Ve diğer otoriter aktörler cesaretlenecek” dedi.

NATO Genel Sekreteri’nin ilk Ermenistan ziyareti

Başbakan Paşinyan da Stoltenberg’in, Ermenistan’ı ilk defa ziyaret ettiğini kaydederek, bunun Ermenistan-NATO ilişkileri, bölgesel ve global istikrar ile güvenlik sorunları konusunda fikir alışverişi için fırsat olduğunu belirtti.

Ermenistan’ın NATO ve NATO üyesi bazı ülkelerle mevcut politik diyaloğu geliştirme ve işbirliğini genişletmekle ilgilendiğini aktaran Paşinyan, Ermenistan’ın NATO işbirliğinin yeni formatı olan özelleştirilmiş ortaklık programının kısa sürede onaylanmasını ümit ettiğini kaydetti.

Paşinyan, Ermenistan’ın uluslararası barış koruma görevlerine katıldığını, bu kapsamda Ermeni Barış Koruma Birliğinin Kosova görevine devam ettiğini ve Temmuz 2023’te personel sayısını artırdığını söyledi.

Paşinyan, NATO ile ilişkilere değinerek Ermeni parlamenterlerin NATO Parlamenterler Asamblesi toplantılarına ve “Rose-Roth” seminerlerine katıldığını dile getirdi.

Paşinyan, Stoltenberg’e “Barış Kavşağı” projesini sundu

Ermenistan’ın bölgeselleşme politikasına da önem verdiğini kaydeden Paşinyan, İran ve Gürcistan’la özel ilişkilerin kendileri için çok önemli olduğunu ve Ermenistan’ın herhangi bir işbirliğinin bölge ülkelerine yönelik olamayacağını ifade etti.

Güney Kafkasya’da istikrar ve barışın sağlanmasında Ermenistan hükümetinin görüş ve yaklaşımlarını Stoltenberg’e aktardığını kaydeden Paşinyan, Azerbaycan’la ilişkilerin üzerinde anlaşıldığı şekilde üç prensip dahilinde düzeltilmesine hazır olduğunu belirtti.

Paşinyan, bu prensiplerin Almatı Bildirgesi temelinde karşılıklı toprak bütünlüklerinin tanınması, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının belirlenmesinde 1991’de Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) dağıldığı dönemdeki sınırların esas alınması, bölgesel ulaştırma yollarının yeniden açılmasında bunların geçtiği ülkelerin egemenlik ve yasal yetkisine saygı duyulması, eşitlik ve karşılıklılık olduğunu söyledi.

Başbakan Paşinyan, Stoltenberg’e ulaştırma yollarının açılmasındaki görüşlerini destekleyen “Barış Kavşağı” girişimini sunduğunu belirtti.

Paşinyan Azerbaycan’la barış görüşmelerinde NATO’dan destek talep etti

Paşinyan, uluslararası toplumun ve bu kapsamda NATO’nun, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki barış sürecinin belirlenmiş ve üzerinde karşılıklı anlaşılmış prensipler üzerinde yürütülmesi konusunda desteğini beklediklerini kaydetti.

Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi gündemine sadık olduklarını belirten Paşinyan, bunun Güney Kafkasya’daki istikrarın sağlanmasına olumlu etki yapacağına inandıklarını ifade etti.

Paşinyan, Stoltenberg’e, Ermenistan ordusunda yapılan reformların herhangi bir ülkeye karşı değil, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü koruma amaçlı olduğunu anlattığını söyledi.

T24