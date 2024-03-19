İskenderun’da Peder Papasoğlu’ndan ‘Paskalya Orucu’ Söyleşisi

“Oruç Dönemi Boyunca; Yediğimize, İçtiğimize Ne Kadar Dikkat Ediyorsak, Söylediklerimize, Davranışlarımıza Ve Düşüncelerimize De O Kadar Dikkat Etmeliyiz…”

Bu yıl Paskalya Bayramını 5 Mayıs 2024 tarihinde kutlayacak olan Ortodoks Cemaati, 18 Mart 2024 Pazartesi günü Paskalya orucuna başladı. Oruç Dönemi öncesinde, Pazar günü kilise salonunda cemaat üyeleri ile bir araya gelen Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Yusuf Nicholas Papasoğlu, ‘Oruç ile Dua Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?’ konulu bir söyleşi gerçekleştirdi.

İskenderun’da Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi Pederi Yusuf Nicholas Papasoğlu, Paskalya Oruç Devresi öncesinde cemaat üleleri ile bir araya gelerek Oruç ve Dua konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Konuşmasında Oruç Dönemi ile ilgili bilgiler aktaran Peder Papasoğlu; “Ortodoks Kilisesinde oruç, belirli gıdalardan uzak durma şeklindedir. Bu oruç şekli 2’inci yüzyıla kadar dayanır ve havarilerden kalma değildir. O dönemlerde Ruhban Sınıfı ve yeni Hıristiyan olacak imanlılar bu şekilde oruç tutuyorlardı.

Oruç bizim dinimizde zorunlu değil lakin uygulanır ise insan için yararlı bir şeydir. Sağlığı el veren her Hıristiyan oruç tutmalıdır. Oruç döneminde ruhsal olarak güçlenmek istiyoruz. Oruç sadece yediklerimizi düzene sokmak anlamını taşımıyor. Yemeklerden uzak kalıp ahlaksız şeyler yapıyorsak orucumuz geçersiz olur. Bu nedenle oruç döneminde, yediğimize, içtiğimize ne kadar dikkat ediyorsak, söylediklerimize, davranışlarımıza ve düşüncelerimize de o kadar dikkat etmeliyiz” şeklinde konuştu.

Yalnızca Çarşamba ve Cuma günleri tutulan oruçtan da söz eden Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu; “Bazı imanlılar yıl boyunca her Çarşamba ve Cuma günü oruç tutar, belki de ömürleri boyunca. Çarşamba’nın anlamı, Rab İsa’nın Yahuda İskaryot tarafından ele verildiği gün olmasıdır. Cuma günü ise Rab İsa’nın çarmıha gerilerek vefat etmesinin günü olması dolayısıyladır” diye konuştu.

Peder Nicholas Papasoğlu, yaptığı açıklamaların ardından söyleşiye katılan cemaat üyelerinin sorularını da içtenlikle yanıtladı.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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