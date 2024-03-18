Marsilya’da Ermeni intikamcı Soğomon Tehliryan’ın anıtı açıldı (FOTO)

Ermeni Devrimci Federasyonu Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre Fransa’nın Marsilya kentinde, “Nemesis” operasyonuna katılan, Ermeni intikamcı ve Ermeni Soykırımı’ndan sağ kurtulan Soğomon Tehlirian’ın anıtı dikildi.

Anıtın açılış töreni Marsilya’da Ermenilerin yoğun yaşadığı Pomont semtindeki Pasteur Meydanı’nda gerçekleşti.

Etkinlikte Fransa’da yaşayan Ermeni çocuklar “Gini Litz” (Şarap doldur) şarkısını söylediler ve “Tehliryan Adaleti” yazılı pankartlar açtılar

2017 yılında Marsilya’daki meydanlardan birine resmi olarak Ermeni intikamcının adı verilmişti.

Soğomon Tehliryan, 1897 yılında Batı Ermenistan’ın Yerznka vilayetinde doğdu. Birinci Dünya Savaşı başlar başlamaz Ermenistan’a gitti ve burada Andranik Ozanyan’ın alayında gönüllü hareketine katıldı.

1915’te soykırımdan kurtuldu, 15 Mart 1921’de Berlin’de Ermeni Soykırımı’nın baş mimarlarından İçişleri Bakanı Talat Paşa’yı vurdu. Aynı yılın 2 Haziran’ında Tehliryan, Alman mahkemesi tarafından masum ilan edildi ve ardından Belgrad’a, birkaç yıl sonra da ABD’ye gitti.

Soğomon Tehlirian, 1960 yılında 64 yaşındayken San Francisco’da vefat etti ve Fresno’daki Ermeni “Ararat” mezarlığında defnedildi.

ERMENİ HABER AJANSI