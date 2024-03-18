İskenderun’da Paskalya Öncesi Et Orucu Başladı

İskenderunlu Ortodokslar, geçtiğimiz hafta sonu ‘Et Karnavalı-Merfağ’ gerçekleştirerek, Paskalya öncesinde et orucuna başladı. Bu hafta sonu ise Peynir Karnavalı yapılacak ve tam oruç devresine girilecek.

Halk arasında ‘Merfağ’ olarak ifade edilen et karnavalı dolayısıyla İskenderun’da Aziz Corç Rum Ortodoks Kilisesi bahçesinde etkinlik düzenlendi. Cemaat üyelerinin davet edildiği, katılanlara da et ve tavuk döneri ikram edildiği etkinlikte, Samandağlı Sanatçı Sisilya Okur da kadife sesiyle kulakların pasını sildi.

Birbirinden güzel Arapça şarkıları seslendiren Sisilya Okur, yaşanan zor zamanlarda, cemaat üyelerine moral depoladı. Cemaat üyeleri, Okur ile birlikte tüm şarkılara eşlik etti.

Etkinlik sonunda, Sanatçı Sisilya Okur’a katılımları ve verdiği müzik ziyafeti dolayısıyla ‘Teşekkür Plaketi’ takdim eden İskenderun Ortodoks Kilisesi Vakfı Başkanı Can Teymur, oruç döneminin hayırlı olmasını temenni etti.

Et Karnavalı, Rum Ortodoks Kilisesi’nde Paskalya Orucundan, yani 40 günlük Büyük Oruç Devresi’nden önceki dört hazırlık haftasından üçüncüsüdür. Et Karnavalı Pazarında, İncil’in Matta bölümünde okunan İsa Mesih’in ikinci gelişindeki büyük yargı günü tasvir edilir. Bütün insanların sevgi ve merhamet eylemleri esasına göre yargılanacakları belirtilir. Salih olanların ve doğruların ebedi hayata, günahkârların ise ebedi azaba gideceği anlatılır.

Büyük Oruç Devresi’nden önce kutlanan bu gelenek çerçevesinde; Hristiyan toplulukların yaşadığı bölgelerde belirlenen mesire yerlerinde bir araya gelinerek, davul ve zurna eşliğinde halaylar çekilir ve Oruç devresinin başlangıcı coşkuyla kutlanır. İskenderun’da depremin etkileri hala taze iken bu coşku yerini az da olsa sakinliğe bıraktı. Davul zurna olmadan hep birlikte söylenen şarkılar eşliğinde halaylar çekildi.

(SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/iskenderunda-paskalya-oncesi-et-orucu-basladi/