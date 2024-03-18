CHP’li Gençay’dan Didim Işık Kilisesi’ne ziyaret

Murat Tan

CHP Didim Belediye Başkan Adayı Hatice Gençay, Didim Işık Kilisesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette kilise görevlileriyle hristiyan vatandaşlardan destek sözü aldı.

Aydın Hedef Gazetesi Muhabiri Murat Tan’ın haberine göre, Didim’de adaylığı geniş kesimlerden büyük destek gören CHP Didim Belediye Başkan Adayı Gençay, Didim Işık Kilisesi’ne gerçekleştirdiği ziyarette ilçede yaşayan Hristiyan vatandaşlarla bir araya geldi.

Ziyarette yeni dönemde hayata geçireceği projelerden bahsederek kilise görevlileriyle hasbihalde de bulunan Gençay, ‘Daha güzel bir Didim için’ hep birlikte çalışacaklarını söyledi.

“HEP BERABER DİDİM’İ KONUŞTUK”

Meclis üyesi adaylarının da hazır bulunduğu ziyarette kilise görevlilerinden talep ve önerilerini de dinleyen Gençay, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, “Didim Işık Kilisesi’ni ziyaret ettik, hep beraber Didim’i konuştuk. Toplumdaki tüm inançlar ile geleceğimizi bir orman gibi kardeşcesine kuracağız. Nazik misafirperverlikleri için Didim Işık Kilisesi’ne teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

https://www.aydinhedef.com.tr/chpli-gencaydan-didim-isik-kilisesine-ziyaret-64909h.htm