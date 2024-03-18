Bizans dönemine ait onlarca kayadan oyma kilise ziyarete açılıyor!

Yeni çehresine kavuşan Erdemli Vadisi misafirlerini bekliyor.

Yeşilhisar ilçesindeki Erdemli Mahallesi sınırlarında Erciyes Dağı’nın aktif bir volkanken püskürttüğü lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşturduğu kanyon şekilli vadi, Bizans dönemine ait onlarca kayadan oyma kilise ve yapıyı barındırıyor.

Şehir merkezine 65 kilometre mesafede yer alan, 10 kilometre uzunluğundaki Erdemli Vadisi’nin öne çıkan yapıları arasında Saray Manastırı Kilisesi, Aziz Eustathios Kilisesi, Aziz Nikolaos Kilisesi ve Şapeli, Mikhael Kilisesi, Oniki Havari Kilisesi, Kırk Martir Kilisesi, Tek Nefli Kilise ve Ayı Kilisesi yer alıyor.

10. ve 13. yüzyıllarda kullanıldığı düşünülen vadideki yapıların duvarlarında İncil ve Tevrat konulu sahneler, bitkisel ve geometrik bazı süslemeler ile aziz, azize, piskopos, havari gibi tek figürler bulunuyor.

Kayseri Valiliğince 2022’de turizme kazandırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında karşılama ve tanıtım binası, yürüyüş yolu, çevre aydınlatması gibi bazı yeniliklere kavuşan Erdemli Vadisi, misafirlerini bekliyor.

Yeşilhisar Kaymakamı Ahmet Ali Altıntaş, AA muhabirine, Erdemli Vadisi’nin Bizans dönemi ve daha önceki yıllarda tarımın yoğun şekilde yapıldığı geniş düzlüklerin ortasında yer aldığını söyledi.

Burada 10. yüzyıldan itibaren varlıklı insanların yaşadığını anlatan Altıntaş, “Bunu bölgedeki yapılarda kullanılan teknik ve işçilikten anlayabiliyoruz. Dönemin en önemli teknikleri kullanılarak, İstanbul’dan geldiği bilinen ustalar tarafından yapılmış.” dedi.

https://www.cumhuriyet.com.tr/kultur-sanat/galeri-bizans-donemine-ait-onlarca-kayadan-oyma-kilise-ziyarete-aciliyor-2187049#photo-3