Azerbaycan ve Türkiye’nin yalan haberlerine yanıt: Zangezur’da asla paralı askerler olmadı ve olmayacak

Türkiye Gazetesi’nden Yılmaz Bilgen sitesinde bir yazı yayınlamıştır. Onun yazısında Ermenistan’а ilişkin birçok yanlış bilgi ve yalan içermektedir. Bilgen, söz konusu sahte makaleye imza atarak Türk okuyucuları Ermenistan’a karşı tahrik etmeye çalışmıştır.

Yılmaz Bilgen’in kaleme aldığı yazı tamamen yanlıştır ve gerçeği yansıtmamaktadır.

Madde madde inceleyelim։

1. Yazıda iddia edildiği üzere, Suriye, Lübnan, İran ve ABD ve Avrupa ülkelerinden Ermeni diasporasının finansmanıyla paralı asker grupları toplanıp Zangezur bölgesinde Azerbaycan sınırına yerleştirilmiş. Özellikle PKK’lıların Zangezur’a konuşlandırıldığı vurgulanmış.

Bu saçmalığı doğrulayacak hiçbir kanıtın olmaması ve bu konuda uluslararası arabulucuların ve bölge ülkelerinin tepkisinin olmaması, Türkiye ve Azerbaycan’ın Ermenistan’a karşı sadece bir dezenformasyon kampanyası yürüttüğünü göstermektedir.

Ayrıca belirtelim ki, Ermenistan’da Kürt bir topluluk bulunmakta olup ülkedeki Kürtler’in tamamı sivil kişilerdir. Ermenistan silahlı kuvvetleri, Kürt ya da yabancı paralı askerlere ihtiyaç duymamakta ve duymamıştır. Türk-Azeri propagandası daha önce Beyrut patlamasından sonra Lübnan’dan “bölgenin demografik haritasını değiştirmek için binlerce Ermeni’nin Karabağ’a taşındığını” iddia etmişti. Fakat böyle bir şey olmadı ve hiçbir demografik harita değişmedi.

2. Yazıda, Zangezur’da konuşlandırılan kişilerin Ermenistan Savunma Bakanlığı’nda kayıtlı olmadığı ve bağımsız hareket ettikleri belirtiliyor.

Bu da yalan ve kamuoyunu gerçeklerden saptırma girişimidir.

Ermenistan Savunma Bakanlığı, çeşitli stratejik programlar çerçevesinde özel sektörle işbirliği yapmaktadır. Buraya dahil olan kişiler sonrasında gönüllülük esasına göre nöbet tutmaktadırlar.

3. Makalede Ermenistan’ın Fransa ve Hindistan’dan silah satın alarak savaşa aktif hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

Ermenistan egemen bir devlet olarak, dünyadaki diğer tanınmış devletler gibi kendi silahlanma ihtiyaçlarını karşılamakta.



Biraz daha detaylandıralım.

Ermenistan 2021’den itibaren savunma alanında stratejik ortaklıklarını çeşitlendirme sürecine girmiştir. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya stratejik müttefiki Ermenistan’a silah satamamaktadır. Bu koşullarda şu anda Hindistan ve Fransa ile ortaklıklar kurulmuştur ve bu ülkelerden sadece savunma amaçlı silahlar, հava savunma sistemleri ve düşük menzilli topçu sistemleri satın alınmıştır.

Ermenistan’ı paralı asker tutmakla suçlayan Türk ve Azerbaycanlı uzmanları, 2020 Dağlık Karabağ Savaşı’nda Azerbaycan’ın büyük ölçüde paralı asker kullandığını hatırlatmak isteriz.

Azerbaycan’ın Suriyeli paralı askerleri kullandığına dair birçok kanıt bulunmaktadır. Bağımsız gazeteci Lindsey Snell’in Suriyeli paralı askerlerle röportajları buna örnektir. Röportajlarda paralı askerler çoğunlukla Dağlık Karabağ’da savaşmaya gittiklerini, ancak Türkiye ile işbirliği içinde kandırıldıklarını belirtmişlerdir. Çoğunlukla sivil uçaklarla Ankara’ya gelmiş, oradan Gence’ye ardından savaş bölgesine geçmişlerdir. ABD’li Fox News kanalı da Türkiye’nin Ermeni-Azerbaycan çatışmasına doğrudan dahil olduğunu, Suriye’den topladığı teröristleri Dağlık Karabağ’a gönderdiğini bildirmiştir.

Bakü yönetimi bu tür haberler yayarak aslında Ermenistan’ın Zengezur bölgesine (Sünik ili) girmek için zemin hazırlamaktadır. Geçmişteki deneyim, bunun Azerbaycan’ın bir taktiği olduğunu göstermektedir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/18/Zangezur-Ermenistan-Azerbaycan-Türkiye/270435