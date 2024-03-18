AP üyelerinden AB liderlerine Artsakh Ermenilerinin kültürel mirasını koruma çağrısı

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Artsakh’ın kültürel mirasının korunması için AB liderlerine çağrıda bulundu.

Avrupa Parlamentosu üyesi Miriam Lexman, Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Mezzola’ya gönderilen mektubu yayımladı.

Mektup 40’tan fazla Avrupalı ​​milletvekili tarafından imzalandı.

Lexman mektubu şöyle yorumladı: “Dağlık Karabağ’ın Ermeni kültürel ve dini mirası, ortak Avrupa mirasımızın temel bir parçasıdır.

Bu nedenle, Avrupa Parlamentosu’ndaki farklı partilerden oluşan bir grup mevkidaşımızla birlikte, AB liderlerini, AB’nin kendisini korumak için aktif adımlar atmasını sağlamaya çağırıyoruz.”

ERMENİ HABER AJANSI