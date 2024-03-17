Sansaryan Han, İstanbul ve Türkiye’nin geçmişinde derin izler bırakan tarihi bir binadır… Adını Mıgırdiç Sansaryan adlı Ermeni bir tüccardan alır.

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Mercury Gemi Şirketi’nin hisselerinin önemli bir kısmını elinde bulunduran Mıgırdiç Sansaryan, 1881’de Erzurum’da fakir Ermeni çocukların okuması için Sansaryan Koleji’ni açmış. Sansaryan Han’ın bulunduğu araziyi 1889 yılında 19 bin Osmanlı altını karşılığında satın almış. Sansaryan Han, Erzurum’daki okulun giderlerini karşılamak için kullanılmış. Kolej, Erzurum Kongresi’ne de ev sahipliği yapmış.

NECLA DALAN

1909 yılına ait tapu kayıtlarında Türkiye Ermenileri Patrikliği’ne bırakılmış. 1915-1920 yılları arasında devlet tarafından binaya el konulmuş ve bina gelirlerinin kullanım hakkı 1920’den 1928 yılına kadar patrikhaneye verilmiş.1928 yılına gelindiğinde hanın gelirlerine İdare- î Husûsiye-î Vilâyet tarafından el konulmuş. Dönemin Ermeni Patriği tarafından açılan dava, 1932’de patrikhane lehine sonuçlanmış ama 1935’te İdare-î Husûsiye- î Vilâyet açtığı karşı davayla binaya tekrar el koymuş.

DENİZ GEZMİŞ’TEN AZİZ NESİN’E BİRÇOK İSİM SORGULANDI Sansaryan Han, 1935 yılından itibaren uzun bir süre İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından kullanıldı. Aralarında Deniz Gezmiş, Attila İlhan, Mihri Belli, Alparslan Türkeş, Aziz Nesin, Ruhi Su ve Nihal Atsız gibi birçok ünlü isim bu binada sorgulanmış. Sansaryan Han yıllarca dayak ve işkenceyle, “tabutluk” denilen hücreleriyle konuşulmuş. Attila İlhan, “Tutuklunun Günlüğü” şiirinde Sansaryan Han’ı şöyle anlatmış:

“Daktilolar camları bulutlu sorgu odalarında

didiklemez mi özgürlüğünü Sansaryan Hanı’nda

küflenir suyun bir bakır çalığı birikir ağzında

kendini öldürmeyi belki bin kere tasarlarsın da

bir kere aklından geçmez bitirmeden ölmek şarkıyı”

RESTORASYON KARŞILIĞI 35 YILLIĞINA KİRALANDI

Tekrar hanın hikayesine dönersek… Türkiye Ermenileri Patrikliği, 2014 yılında mülke el konulmasına neden olan tapu işlemlerinin iptal edilmesi için dava açtı ve mahkeme önce davayı kabul etti ardından yetki alanına girmediğini belirterek reddetti. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, 13 Aralık 2017’de davanın reddedilmesi kararını bozdu. 2020 yılında Sansaryan Han’ın otel olarak işletilmesi için ihaleye çıkıldı. İhaleyle Sirkeci’de 118 odadan oluşan han restorasyon karşılığı 35 yıllığına kiralandı.

GECELİK ODA FİYATI 14 BİN, SÜİT 40 BİN TL CİVARINDA İşte o Sansaryan Han, ultra lüks bir otele dönüştü.Marriott International ve Aktarlı Group arasında yapılan sözleşmeyle hayata geçirilen otel, yarın kapılarını müşterilerine açacak. Sansaryan Han, a Luxury Collection Hotel İstanbul adıyla hizmet verecek olanotel, 51 odası ve 12 süiti ile misafirlerine hizmet verecek. Girişindeki demir kapının 1895’teki haliyle korunduğu otelde bir teras restaurant ve ön cephesinde de 8 mağaza olacak. Otelin konaklama ücretlerine gelince… Yarın için rezervasyon fiyatları 14 bin TL, süit fiyatı ise 40 bin TL civarında…

MARRIOTT, AKTARLI GROUP İLE ALTI OTEL İÇİN ANLAŞTI

Aralık 2021’de Marriott International, Aktarlı Grup ile Türkiye’nin önemli lokasyonlarında altı otel açmak üzere sözleşme imzaladı. Bu otellerden biri de Sansaryan Han’daki. 1940 yılında Diyarbakır Silvan’da tarım ve çiftçilik ile ticari faaliyetlerine başlayan Aktarlı Grup, bugün turizm, tarım, tekstil ve yeme içme sektörlerinde faaliyet gösteriyor. 1989 yılında Ankara ‘da GAP otel ile otelcilik deneyimine başlamış. 1999 yılında Kuşadası Risus Aqua Beach Resort ve 2004 yılında İstanbul Legacy Ottoman otelleri ile otelcilik sektöründe büyümeye devam eden grubun üçü beş yıldızlı olmak üzere toplam 6 oteli var.

https://www.patronlardunyasi.com/sansaryan-han-istanbul-ve-turkiyenin-gecmisinde-derin-izler-birakan-tarihi-bir-binadir-adini-migirdic-sansaryan-adli-ermeni-bir-tuccardan-alir