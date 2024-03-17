Bilgi yarışmasında finale doğru

Dernekler arasında 25. kez düzenlenen geleneksel bilgi yarışması tüm hızıyla sürüyor. Bu sene Pangaltı Lisesinden Yetişenler Derneği’nin düzenlediği ve lise salonunda gerçekleşen yarışma geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ararat Mor anısına ithaf edildi.

Yarışma geçtiğimiz günlerde gerçekleşen dördüncü ve beşinci etap ile devam etti.

11 Mart Pazartesi günü Kadıköy yakasındaki izleyicilerin de katılabilmesi için bir defaya mahsus Aramyan Okulu’ndan Yetişenler Derneği’nde yapılan etapta dernekler, birincilik için kıyasıya mücadele etti.

Pangaltı, Bezciyan, Aramyan, Semerciyan, Sahakyan, Maral, Tarkmançats, Feriköy, Esayan, Bomonti, Dadyan, Karagözyan ve Getronagan’ın katıldığı yarışmada 500 puanla Pangaltı ilk sırada yer aldı.

Yarışmanın beşinci etabı 14 Mart Perşembe günü Pangaltı Lisesi Salonu’nda devam etti. Bu etapta Feriköy liderliği ele geçirdi.

18 Mart’ta bir etap daha var. Final ise 21 Mart’ta. Bu etaplar da Pangaltı Lisesi Salonu’nda olacak. Yarışmalar 20.00’de başlıyor.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29981/bilgi-yarismasinda-finale-dogru