 İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ayasofya Camii’de Yunan bayraklı çirkin provokasyon! Notu fotoğraftan daha skandal

2024-03-16

Ayasofya Camii’yi ziyarete gelen Yunan turist bir skandala imza attı. Paylaşımındaki not ise bayraklı provokasyonundan daha skandal oldu. İşte sosyal medyayı sallayan o not ve fotoğraf…

Editör: Fatimatüzzehra Maslak

İstanbul’un fetih simgesi olan Ayasofya Camii, günde binlerce yabancı turist ücretli ziyaret ediyor. Geçtiğimiz günde Yunanlı bir turist Ayasofya’yı ziyareti sırasında çirkin bir provokasyona imza attı. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarda Ayasofya Camii’nin içinde ve bahçesinde Yunan bayrağı açan Apostolos Papathedorou, bununla yetinmedi.

AYASFOYA CAMİİ’NDE ÇİRKİN PROVOKASYON!

Yunan bayraklı paylaşıma bir de “Sevgili şehrim, sonsuza kadar Yunan” notunu yazdı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan paylaşım sonrası Türk kullanıcılardan sert tepkiler geldi.

Ayasofya Camii'de Yunan bayraklı çirkin provokasyon! Notu fotoğraftan daha skandal - 1. Resim

“Havalar ısındı denize girmek istiyorlar”, “Deniz soğuk ama kendi kaşındı”, “Bunlar denizi özlemiş”, “Az yüzdüler” yorumları yer aldı.

Ayasofya Camii'de Yunan bayraklı çirkin provokasyon! Notu fotoğraftan daha skandal - 2. Resim

Paylaşımı bir gün önce yapan Papathedorou, halen Türkiye’de olup olmadığı merak edildi. 

Ayasofya Camii'de Yunan bayraklı çirkin provokasyon! Notu fotoğraftan daha skandal - 2. Resim

Bazı kullanıcılar ise İçişleri Bakanlığına şikayetlerde bulundu. Yaptığı provokasyon sonrası bir daha ülkeye girmemesi gerektiğine dair vatandaşların talebi oldu.

https://www.tgrthaber.com.tr/gundem/ayasofya-camiide-yunan-bayrakli-cirkin-provokasyon-notu-fotograftan-daha-2938749

İlk yorum yapan siz olun

Bir Cevap Yazın