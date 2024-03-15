Ermenistan’da ‘Türkiye toprak isteyecek’ iddiası

Ermenistan’ın eski başbakanlarından Hrant Bagratyan, Başbakan Nikol Paşinyan’ı, Türkiye ve Azerbaycan’a toprak vermeye yol açacak politikalar izlemekle suçladı.

Rus haber ajansı TASS’ın haberine göre önceki akşam başkent Erivan’da hükümete karşı düzenlenen ve yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterisinde konuşan Bagratyan, Paşinyan için “Bu politikaya devam ederse, sadece Tavuş bölgesindeki bazı köyleri Azerbaycan’a vermekle kalmayacak, yarın öbür gün Türkiye’nin de Amasya bölgesini talep etmesinin önünü açacak” ifadelerini kullandı. Paşinyan’ın istifasının istendiği gösteriyi organize edenler arasında yer alan Bagratyan, 1993-1996 arasında başbakanlık yapmıştı. Ermenistan’ın Amasya bölgesi, Kars’ın yaklaşık 100 kilometre kuzeydoğusunda bulunuyor. Azerbaycan sınırındaki Tavuş bölgesi ise, iki ülke arasındaki sınır belirleme çalışmalarında öne çıkan konular arasında.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/ermenistanda-turkiye-toprak-isteyecek-iddiasi-7094618