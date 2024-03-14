Vardges Surenyants’ın “Salome” adlı eseri restore edilerek Ermenistan Ulusal Galerisi’ne geri dönecek

Ermeni ve dünya güzel sanatının hazinelerinden biri olan, Ermeni ulusal tarih resminin kurucusu Vardges Surenyants’ın ünlü eseri “Salome” uzun bir aradan sonra yeniden Ermenistan Ulusal Galerisi sergisine dönüyor.

Ermenistan Ulusal Galerisi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“1929 yılında Roma’dan Yerevan’a nakledilen şaheser her zaman Ermenistan Ulusal Galerisi’nde sergilenmiştir. 2019 yılında “Salome”, kapsamlı bir restorasyon için Ulusal Galeri’nin Restorasyon ve Konservasyon Bölümü’ne taşındı. Dört yıl süren kapsamlı restorasyon, Vardges Surenyants’ın en etkileyici tablolarından biri olan “Salome”yi eski görünümüne ve ihtişamına kavuşturdu.

Yakında “Restore Edilen Serginin Tarihi” projesi kapsamında bir eserin sergilenmesiyle kamuoyuna sunulacak.”

Oldukça değerli olan bu resim, dünya güzel sanatlarında Salome’ye ithaf edilen en iyi eserler arasında yer alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/14/Vardges-Surenyants-Salome-eseri-Ermenistan-Ulusal-Galerisi/270249