“Şişli’de kentsel dönüşüm en önemli sorun”

Miran Manukyan

Mehmet Tolga Bektaş, Türkiye İşçi Partisi’nin (TİP) Şişli Belediye Başkan adayı oldu. Sivil toplum alanında çalışmaları olan Bektaş, Komşu Kapısı Derneği’nde de aktif olarak rol almış bir isim. Türkiye Ermeni toplumundan Alen Ohannesyan da TİP’in Şişli Belediye Meclis Üyeliği’ne üçüncü sıradan aday gösterildi. Belediye meclis üyesi adaylarla birlikte Agos’u ziyaret eden Bektaş’a çalışmaları üzerine sorular yönelttik.

Komşu Kapısı adıyla sivil toplum deneyiminiz var, önce bu konu hakkında bize bilgiler verebilir misiniz?

Gezi Direnişi’nden sonra 52 İstanbul Forumu’ndan birisi Maçka Forumu’ydu. Burada da Tatavla ve Merkez Mahallesi Forumu da vardı, biz de Maçka Forumu’ndaydık. Gezi’den çıkıldığı zaman forum kuruldu, Ağustos’un ortası gibi de bu işin hızlıca sönümleneceğini düşünerek yerelde bir dernek olalım dedik, 21 Aralık 2013’de derneği kurduk. 11 yıldır biz yerelde, mahalle odağında ve çeperinde Şişli’de kentlilik, bir aidiyet olduğu yerden yerel yönetim nasıl olur, bunun çabası içindeyiz.



Mahalle içinde konu bazlı gruplar oluşturmaya çabaladık. Örneğin afet çalışması, adil gıda çalışması yerel üreticilerden ürünlerini alıp uygun bir şekilde aracısız mahalleliye ulaştırmak, kültürel miras, Bellek Şişli. Tatavla Dayanışma ile de iletişim içindeydik. Ağlar oluşturup yerel yönetime dahil olma derdi diyelim. Şişli Kent Konseyi’ne girdik, ben genel sekreterdim ve mahallelerde komşu kapılar gibi çalışma yapma gibi hayallerimiz vardı. Ama Nişantaşı’ndaki Marmara Üniversitesi’nin arazisine imar izni verilmesi konusunda belediyeyle anlaşamadık. Belediyedeki ‘Komşum Cafe’, ‘Komşum Gazetesi’ hep bizdendir. Belediye’yi aldıktan sonra ‘Mahalle Meclisi’ni kuracağız’ diyerek kurulmuyor yani, iyi örnekleri var ama günümüzde bile iyi durumda değiller.



Sizce Şişli’nin en büyük sorunları nelerdir?



Şişli çok büyük bir yer ve bu sorunları ayrı ayrı ele almak gerek. Âbide-i Hürriyet, Halaskargazi’yi bir aks olarak düşününce yolun bir tarafını ayrı, İzzetpaşa ve Kuştepe’yi ayrı değerlendirmek lazım, Tatavla’yı başlı başına bir değerlendirelim. En önemli sorunlardan biri barınma ve konut sorunu. Depremin de tetiklediği bir kentsel dönüşüm konusunu en önemli sorun olarak tanımlayabiliriz. İzzetpaşa’da, Kuştepe’de, Mahmut Şevket Paşa’da mesela.. Zaten buraların iskanları yoktu, evleri güvensizdi ve tapu sorunları vardı. Öte yandan deprem süreciyle beraber, bizim Enis Rıza yoldaşımız bile, ki 45 yıllık Teşvikiyeli, binasının kentsel dönüşüme uğramasında dolayı bir daha Teşvikiye’ye dönemiyor, sürülüyor. Yani yolun öbür yanında da bir barınma ve kentte tutunamama gibi sorun olduğu söylenebilir. Rezerv yasası ile ilgili problemler çok büyük, şu anda evinde oturan orta, üst ve alt sınıfı konuşacak olursak, onların da günümüz itibariyle 100 bin Dolar’ın üzerinde para verip evlerini yenileme gibi bir durumları söz konusu değil, o zaman devlet “Mülkte oturursun, mülk devletin olur” diyor. Aslında devlet senin malına çökerek bir tür sosyal konut yapıyor. ‘Ölene kadar otur ama varisine aktaramazsın bu konutu’ diyor. Bu depremi de fırsata çeviren anlayış feci şekilde gün yüzüne çıkıyor.



Belediye gücüyle bu sorunu aşmak için ne yapmak lazım?



Çok kısıtlı birkaç imkan var, gerçekçi olalım. Birincisi şu: Bu kadar büyük olmasa bile önemli oranda kentsel dönüşüm yapılması gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Örneğin ada bazlı ortaklaşa bir işin örgütlenmesi söz konusu olabilir. Yani bir adada bulunan 10 bina, 6 bina ortaklaşa bir karar alabilirse mümkün olabilir. Bu daha çok İzzetpaşa ve Kuştepe için söz konusu olabilir. mesela Nişantaşı’nda bir apartman kendi içerisinde bile zor anlaşıyor. Ama örneğin üç apartman bir araya gelirsek, üç apartmanın apartman boşluğu, yangın merdiveni ve tek asansörü, vb. bunlardan oluşan boşluk aslında müteahhitin binayı sübvanse edeceği parayı oluşturuyor. O zaman rantabl oluyor. 7 katın üzerine çıkamıyoruz özel imar izinleri verilmediği takdirde. Böyle kendini sübvanse edebilecek modeller için apartman sakinlerini yönetimlerini bir araya getirecek bir koordinasyon birimi yapmak zorundayız.



Şansınızı nasıl görüyorsunuz?



CHP ve AKP, Şişli’de güçlü. Biz de seçime giriyoruz ve mücadele ediyoruz. Biz bir kere sözün, hakikatin duygusunu yaşıyorsak sözümüzü de savunmak durumundayız. Bu mahallede yaşıyorsak her konuda benim fikrim, düşüncem, sözüm, önerim var. Yaşadığımız alana dair benim sözüm var. CHP ile fikirlerimizin bir çoğu örtüşmüyor, mutlu etmiyor, başka bir tahakküm alanı yaratıyor, yok sayıyor, benim mahallemde bir imara izin verirken bana sormuyor. Yerinden yönetilmiyor maalesef bu işler, encümende nasıl kararlar alındığını bilmiyoruz. Belki kazanamayız ama üç yoldaşımız girecekler, o mecliste ne kararlar alındığını Şişli’ye paylaşacaklar. Bu konularda hassas olmalıyız.



Meclis üyeliği adaylarından mesajlar



Mehmet Tolga Bektaş’a ziyarette belediye meclis üyesi adayları Nilüfer Yeğin ve Alen Ohannesyan da eşlik etti. İlçede yeşil alan olmamasının problem olduğunu belirten Yeğin, LGBT+’ların sesi olmak istediğini vurguladı:

“Şişli’de yeşil alan görmemek en büyük problemlerden bir tanesi. LGBT+ annesi olarak ben sesimi duyurmak istiyorum, sağ olsunlar bana 5. sırada yer verdiler. Meclise girmek ya da girmemek mühim değil, ben sokaktaki bir çok insana dokunmak istiyorum. Duyumlar aldık LGBT+’ları kötü günler bekliyor gibi. O yüzden birlikteyiz”



Şişli Kurtuluş doğumlu olan Ohannesyan, TİP ile 6 Şubat depremleri sonrası tanışmış. Partiye üye olan Ohannesyan, Şişli Belediye Meclis Üyeliği’ne aday gösterildi. Ohannesyan, şunları söyledi.



“Ben doğma büyüme Kurtuluş doğumluyum. Geçtiğimiz yıl yaşanan deprem olayı beni çok derinden etkilemişti ve bir şey yapmak istedim, bir üyelik başvurusu yaptım ve sağ olsunlar teveccüh gösterdiler ve beni 3. sıradan aday gösterdiler. Benim siyasi bir yoldaşlık geçmişim yok ama orada bir gönüldaşlık ve arkadaşlık var. Her şeyden önce bir samimiyet var, bunu bizim arkadaşlarımıza, cemaateki insanlarımıza anlatıyorum. Bizim yaşam alanlarımız çok daraldı ve kurtarılmış bölgelerde yaşıyormuş gibi hissediyoruz kendimizi. İnsanlara dokunarak ve belediye meclisine girerek her şeyi anlatarak bir şeyler yapabileceğimi umuyorum.”



Ziyarette Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde yaşayan Şişli Belediye Meclis adayı Veli Toksöz de yer aldı ve Şişli’nin sorunların çözüm bulunmasında yer almak için aday olduğunu söyledi.

Ziyarette 2023 seçimlerinde TİP’ten aday olan Masis Kürkçügil de yer aldı.

