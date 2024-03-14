Metropolit Gavriil: Patrik seçmek kolay olmayacak

Bu sabah onlarca Hristiyan, Patrik Neofit’in anısını onurlandırmak için “Sv. Nedelya” Kilisesi’ne akın etti. Aynı zamanda ülkenin dört bir yanından insanlar, Patrik Neofit’in ruhu için dua etmek üzere yüzlerce kilometre kat ederek Troyan Manastırı’na ulaştı.

Bulgaristan Ulusal Televizyonu BNT’ye konuşan Lovça Metropoliti Gavriil, “Kayıp büyük, çünkü değerli bir insanı kaybettik. Patrik Neofit’in insanlara karşı tutumu her zaman alçakgönüllü ve sevgi dolu olmuştur ve bu onun samimi bir ilişkiye sahip olduğunu hissetmeleri açısından çok önemlidir,” sözlerini kullandı.

Metropolit Gavriil’e göre yeni patrik seçimi kolay olmayacak, ancak Tanrı’nın iradesi olmadan hiçbir şeyin olmayacağı ve sorunlarla en iyi şekilde ilgilenecek ve kiliseyi ileriye taşıyacak en uygun kişinin seçileceği umudu var.

https://bnr.bg/tr/post/101962442/metropolit-gavriil-patrik-secmek-kolay-olmayacak