Los Angeles’ta “Amerika’da Ermeni Kamu Televizyonu” ​​TV kanalının resmi açılış töreni gerçekleşti

Los Angeles’ta “Armenian Public Televison in America” ​​TV kanalının resmi açılış töreni gerçekleşti.

Tarihte ilk kez Ermenistan Kamu Televizyon Şirketi, Kuzey ve Güney Amerika’da yaşayan Ermeniler için kendi televizyon içeriğini üretecek: bilişsel, eğitici ve kültürel programlar. Kamu yayıncısının yeni kanalı “Armenian Public Televison in America”​, geniş yerel Spectrum ağında ve ayrıca Ermenistan Birinci Kanalının OTT platformunda yayınlanacak.

Kamu televizyon şirketinin genel müdürü Hovhannes Movsisyan, TV kanalının Kuzey ve Güney Amerika’daki Ermeni toplulukları ile Ermenistan ve Diaspora arasında bir bağlantı noktası olma rolünü önemsedi.

“Burada yayına başlayacağız ve Ermeni cemaatlerine yaymaya çalışacağız ama televizyon kanalının gelişim modeli şöyle: Cemaatlerin aktif olması, televizyon içeriği üretmeye çalışması ve bunu bize göstermek için bize aktarması gerekiyor. Amerika’daki tüm Ermeni toplulukları inisiyatif gösterirse ve televizyon kanalımızda temsil edilirse mutlu oluruz.”

“Armenian Public Televison in America” ​​1 Nisan’dan itibaren yayında olacak. TV içeriğinin oluşturulması aşamalar halinde gerçekleştirilecektir.

“Okyanusun Ötesinde” röportaj serisinin çekimleri başladı. Program, çeşitli koşullar nedeniyle ABD’ye giden ve Ermenistan’dan ilham almaya devam eden Ermenileri konu alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/14/Los-Angeles-Amerika-Ermeni-Kamu-Televizyonu/270223