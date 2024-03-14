Ermenistan’la vize serbestisi diyaloğunu başlatmanın zamanı geldi! AP’de sunulan önerge 504 oyla kabul edildi

Avrupa Parlamentosu oturumunda, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında daha yakın ilişkiler kurulmasını öneren ve Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış anlaşmasının gerekliliğini vurgulayan bir önerge oylamaya sunuldu.

Avrupa Parlamentosu’nun genel kurulunda sunulan önergeye milletvekillerinden 4’ü ret oyu kullandı, 32’si çekimser kaldı, sonuçta 504 oyla kabul edildi.

Önerge Avrupa Halk Partisi grubunun tarafından hazırlandı.

Önergede, Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, Ermenistan’ın AB ile ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlı arzusunu memnuniyetle karşılıyor ve kabul ediyor ve Avrupa Birliği’nin yürütme organları, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Konseyi’ne bu isteğe olumlu yanıt verilmesi ve yeni kabul edilen AB-Ermenistan Ortaklık Gündemi’nin uygulanmasına devam edilmesi çağrısında bulunuyorlar. Aynı zamanda işbirliği için iddialı ortak önceliklerin aktif olarak takip edilmesi ihtiyacını da vurguluyorlar.

Önergede, Ermenistan’la vize serbestisi diyaloğuna başlama zamanının geldiği belirtiliyor.

Önergeye göre Avrupa Parlamentosu üyeleri, Ermenistan’a Avrupa Birliği üyeliğine aday statüsü verilmesi olasılığının değerlendirilmesini teklif ediyor.

Avrupa Birliği yasama organı milletvekillerinin ortak önergede şu ifadelere yer verildi:

“Ermenistan aday statüsü almakla ilgileniyorsa ve demokrasisini güçlendirecek istikrarlı reformlar yolunda ilerlemeye devam ederse, bu, AB-Ermenistan ilişkilerinde bir dönüşüm aşamasının temeli olabilir.”

Önerge, AB-Ermenistan ilişkilerinin demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel özgürlükler gibi ortak değerlere dayandığını vurguluyor.

Önergede, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın 17 Ekim 2023’te Avrupa Parlamentosu’nda yaptığı konuşmadan alıntı yapıldığı belirtiliyor: “Ermenistan Cumhuriyeti, AB’nin mümkün gördüğü ölçüde Avrupa Birliği’ne yakın olmaya hazırdır”

Önergede geçen yıl Eylül ayında Dağlık Karabağ’da yaşanan olaylara da değiniliyor.

Azerbaycan, 19 Eylül 2023’te, Laçin Koridorunun dokuz ay süren hukuka aykırı ablukasının ardından, Azerbaycan, Kasım 2020 ateşkesi, anlaşma ve Uluslararası Adalet Divanı kararında yer alan taahhütlerini göz ardı ederek Dağlık Karabağ’ın henüz kontrolü altında olmayan geri kalan bölgelerine saldırı başlattı.” denildi.

Avrupa Parlamentosu’nun kararında Azerbaycan liderliğinin Ermenistan’ın toprak bütünlüğüne yönelik sürekli tehditlerinden de bahsediliyor. “Azerbaycan ordusu Ermenistan’ın egemen topraklarının yaklaşık 170 kilometre karesini işgal etmeye devam ediyor.” ifade edildi.

Kararda, Azerbaycan askeri güçlerinin Ermenistan’ın uluslararası alanda tanınmış topraklarına yönelik işgali ve bazı bölümlerinin devam eden işgali kınanıyor ve Azerbaycan askerlerinin Ermenistan’ın egemen topraklarının tamamından çekilmesi talebi yeniden doğrulanıyor.

Kararda, AB’nin Ermenistan’ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tehdit eden kişi ve kuruluşlara karşı bir yaptırım rejimi kurmaya hazır olması gerektiği vurgulanıyor.

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Avrupa Parlamentosu üyeleri, Azerbaycan Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerin, Azerbaycan’ı Nakhicevan’a bağlayan bir dış koridor talebi de dahil olmak üzere, Ermenistan’ın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini tehdit eden açıklamalarından endişe duyuyor. Kararda, Azerbaycan’ı Nakhicevan’a bağlayan yolun Ermenistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilerek çözülmesi gerektiği vurgulanıyor ve AB’nin, Ermenistan’ın egemenliğine ve sınırlarının dokunulmazlığına açık desteği bir kez daha teyit ediliyor.

Karar, Azerbaycan’ı, onların haklarına saygı gösterilmesini sağlamak ve uluslararası bir varlık altında evlerine güvenliklerini, onurlu ve güvenli bir şekilde dönmelerini garanti altına almak için Dağlık Karabağ Ermenileriyle kapsamlı ve şeffaf bir diyalog içinde samimi bir şekilde etkileşime geçmeye çağırıyor. Avrupa Parlamentosu üyeleri Azerbaycan’a, Dağlık Karabağ ve Ermenistan’da halen Azerbaycan’ın gözetiminde olan tüm sakinlerin serbest bırakılması çağrısında bulunuyor. Ayrıca Uluslararası Adalet Divanı’nın tüm kararlarının derhal ve etkili bir şekilde uygulanmasına da çağrılmaktadır.

Kararda ayrıca Dağlık Karabağ’daki Ermeni kültürel, dini ve tarihi mirasının korunmasının önemine de değiniliyor ve bunların tamamının yok edilmesi, vandalizm ve saygısızlığa ilişkin ciddi endişeleri dile getiriliyor. Azerbaycan’ı bu kültürel zenginliği korumaya, UNESCO’yu da Dağlık Karabağ’da nesli tükenmekte olan Ermeni kültürel mirasını korumak ve muhafaza etmek için acil önlemler almaya çağırıyoruz.

Ermenistan’ın KGAÖ üyeliğini gözden geçirdiğini hatırlatan kararda, AB’ye, Ermenistan’ın Avrupa Barış Fonu aracılığıyla kendisini destekleme talebine olumlu yanıt vermesi çağrısında bulunuluyor. Kararda, AB’nin Ermenistan’la güvenlik ve savunma alanında işbirliğini güçlendirmesinin önemi ve gerekliliği vurgulanıyor.

Önerge, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin, toprak bütünlüğünün karşılıklı tanınması ve sınırların dokunulmazlığı temelinde normalleştirilmesine verdiği desteği bir kez daha teyit ediyor.

Kararda, bir barış anlaşmasının imzalanması amacıyla Ermenistan ile Azerbaycan arasında bekleyen tüm konulara ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılmasına destek verildiği ifade ediliyor ve her iki tarafa da sorunun diyalog ve müzakereler yoluyla kalıcı ve barışçıl bir çözüme kavuşturulması konusunda tam taahhütte bulunmaları çağrısında bulunuluyor.

Kararda ayrıca bazı AB yetkililerinin ve yapılarının beyanlarına da atıfta bulunuluyor.Azerbaycan’da demokrasi eksikliğinden bahsetmeden, özellikle Dağlık Karabağ’da Ermenilere yönelik etnik temizliğin sorumlusu Azerbaycan olduğundan bahsetmeden, Cumhurbaşkanı Aliyev’i yeniden seçildiği için tebrik etmişlerdi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/14/Ermenistan-vize-serbestisi-AB-AP-önerge/270220