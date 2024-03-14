Ermenistan Hükümeti, Kapan Havalimanı’nı uluslararası uçuşlar için de kullanmayı planlıyor

Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı Gnel Sanosyan, Ermenistan Hükümetinin uluslararası standartlara başvurarak Kapan Havalimanı’nın uluslararası uçuşlara da hizmet vermesini istediğini açıkladı.

Parlamentoda milletvekili Hovik Ağazaryan’ın sorusuna cevaben havalimanının imtiyaz yönetimine devredildiği 2001 yılından bu yana sözleşmede böyle bir maddenin bulunduğunu söyledi.

Aghazaryan, “Zvartnots” uluslararası havalimanının imtiyaz yönetimine devredilmesine ilişkin anlaşmaya göre “Zvartnots” havalimanına 250 km uzaklıkta uluslararası havalimanı inşa etme hakkının bulunmadığını kaydetmişti.

Sanosyan, havalimanının imtiyaz yönetimine devredildiği 2001 yılından bu yana sözleşmede böyle bir maddenin bulunduğunu söyledi.

Bakan Sanosyan, “Şu anda bu noktada bir değişiklik yapmak için ortaklarımızla görüşüyoruz. Niyetimiz ve arzumuz Kapan Havalimanı’nı sadece iç hat uçuşlarında değil, dış hat uçuşlarında da hizmet vermektir. Biz de şimdi bu noktada bir değişiklik yapmak için görüşüyoruz ve bu kısıtlamayı kaldırarak uluslararası standartlara başvuruda bulunabilir ve Kapan Havalimanı’nı uluslararası bir havalimanı haline getirebiliriz.” şeklinde konuştu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/14/Ermenistan-Kapan-Havalimanı/270228