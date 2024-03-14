Bulgar Ortodoks Kilisesi Patriği ve Başpiskoposu Neofit’in vefatı ardından Bulgaristan yasta

Roma’dan Prof. İvan İvanov: insanlar arasında iyiliğin, barışın ve anlaşmanın tesis edilmesindeki olağanüstü fedakarlığını hatırlayacağız

Yazı: Darina Grigorova

Bulgaristan Ortodoks Hristiyanlarının sevilen manevi önderi Patrik Neofit vefat etti. Neofit tarafından 19 yıl boyunca yönetilen Ruse Piskoposluğu’ndan papazlar, vefat haberini büyük bir üzüntüyle karşıladı. Ruse’de “Mucizeler yaratan Az. Nikolay”(Sv. Nikolay Çudotvorets) Kilisesinden papaz Stefan, “Belki de Tanrı onu, dualarının daha güçlü olacağı tam da bu anda semalardan dua etmeye çağırdı. Çok acı bir haber” ifadelerini kullanarak üzüntüsünü dile getirdi.

Londra’dan, on yıl boyunca Neofit’in ruhani himayesi altında görev yapan papaz Dobromir Dimitrov, onu yalnızca çok iyi bir dini önder olarak değil, çok iyi bir insan olarak da hatırlayacağını belirtti.

Sofya’nın merkezinde çalan çan Bulgar Patriğinin ölümünü duyudru. Sofya’daki tüm kiliseler, insanların Sofya Mitropoliti de olan Patrik Neofit için mum yakıp dua edebilmeleri için sabahın erken saatlerinden itibaren açıktı.

Belogradçik Piskoposu Polikarp

Sofya Metropoliti’nin ibirinci yardımcısı Belogradçik Piskoposu Polikarp şöyle konuştu: “Tanrı, Patrik Hazretlerini bağışlasın! Ruhu, hepimizin olacağını inandığımız yere, cennete, Tanrı’nın huzuruna ulaşsın. Onu alçakgönüllülüğü, tevazusu, samimiyeti ve herkese gösterdiği sıcaklıklığı ile hatırlayacağız.”

Bulgar siyasetçilerin mesajları da gecikmedi. Resmi açıklamadan dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Rumen Radev Facebook üzerinden paylaştığı taziye mesajında: “Bulgar Ortodoks Kilisesi Başpiskoposunun ölümü Kilise ve Bulgar halkı için büyük bir kayıptır” ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı yardımcısı İliyana Yotova ise sayfasında: “O sıcak gözlerini ve bilge sözlerini asla unutmayacağım” diye yazdı.https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FIlianaIotova%2Fposts%2Fpfbid0F2wMX2p9oDFsa5vzBHk4mbhp5um4v26LCb6umHuQiF91GTSRRQEDgUeXiXB5pyUMl&show_text=true&width=500

GERB lideri Boyko Borisov sosyal medyada şunları yazdı: “Bulgaristan manevi babasını kaybetti. Bulgar Ortodoks Kilisesi’ni nezaket, sabır ve bilgelikle yönetti. Hakiki ve değerli bir rahip, iyi bir insan ve dindar bir Bulgar aramızdan ayrıldı!”https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fboyko.borissov.7%2Fposts%2Fpfbid022sL7kNa8Amkdg9VwQRCjz9JB5wjqMn4HbtLuDAURFy9h8DPdmgr9kkVKz1AGQLqAl&show_text=true&width=500

İstifa eden Başbakan Nikolay Denkov Bakanlar Kurulu’nun Facebook sayfasında yaptığı paylaşımda başsağlığı dileklerini iletti ve Patrik Neofit’in “kendisi fiziken olarak güçsüzken bile dindarlara inanç ve güç veren bilge ve nazik bir ruhani lider olarak hafızalarımızda kalacağını” belirtti.

Görevden ayrılan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ise şunları yazdı: “Birlik olmamız, inanç ve doğruluk içinde yaşamamız vasiyetini hatırlayacağız.”

PP-DB, Vızrajdane, BSP ve DPS parti liderleri Kiril Petkov, Kostadin Kostadinov, Korneliya Ninova, Delyan Peevski de başsağlığı dileklerini ifade ettiler.

Bulgaristan Müslümanları Diyaneti, “Ortodoks dünyasına ve Bulgaristan’daki Ortodoks Hıristiyanlara, Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin ruhani lideri ve Başpiskoposunun kaybı dolayısıyla” başsağlığı diledi.

“Başmüftülüğün resmi Facebook sayfasından yapılan paylaşımda, “Bulgar Patriği ve Sofya Metropoliti Neofit Hazretlerinin dünyevi yolculuğunun sona erdiğinin üzüntü ve kederle öğrenmiş bulunuyoruz. Akıllarımızda olağanüstü iyi bir insan ve diyaloğa açık bir ruhani lider olarak kalacaktır.

Müslümanlar Diyaneti onu, ülkenin dini topluluklarına gösterdiği empati ve saygıyla, ortak tutumlar adına uzlaşma arayışıyla, kanun yapma, ahlak, eğitim ve birlikte savunduğumuz geleneksel değerlerle hatırlayacaktır” ifadelerine yer verildi.

Papazlar ve din adamları bu ağır kayıptan duydukları üzüntünün yanı sıra Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin geleceği ve birliği için duydukları endişeyi de dile getiriyorlar. Patrik Neofit’i nasıl hatırlayacağız?

Roma’da Bulgar Ortodoks Kilisesi’nde görevli din adamı Prof. İvan İvanov: “Onu manevi şahıs, olağanüstü bir bilgin, olağanüstü bir din adamı olarak hatırlamalıyız!” diyor. Sözlerine göre Patrik Neofit, Bulgar Ortodoks Kilisesi’nin, Bulgar devletinin ve tüm Bulgar ulusunun gelişimi ve refahı için hayatını adamış bir insan, bir Ortodoks Hıristiyan’dır. Bulgar toplumunun ve Bulgar Kilisesi’nin zor ve sorunlu yıllarında yaşadı, ancak olağanüstü Hıristiyan örneğiyle, sabrıyla, Tanrı ve Bulgar Kilisesi’nin önündeki teslimiyetiyle bunların üstesinden gelmeyi başardı. İyilik uğruna, tüm insanlar arasında barış ve anlayış uğruna yaptığı olağanüstü fedakarlıklarla Patrik Neofit, bir Hıristiyan’ın hayatını nasıl yaşaması gerektiğini hakkıyla gösterdi.

Patrik Neofit, 70. doğum günü vesilesiyle BNT devlet televizyonunun “İnanç ve toplum” programı için 2015 yılında verdiği röportajda, “İyi dini önder kendine ait olanı aramaz, kendini yakınları için seve seve feda eder” diye söylüyor.

Tanrı bize taşıyabileceğimiz kadar yükler, imtihanlar, zorluklar verir ve İsa’yi takip etmek iyi bir patriği tanımlar, diyen Peder Neofit, iyi bir ruhani önderin nitelikleriyle ilgili şunları da ekledi:

“Dostları ve kendisine emanet edilen ruhlar için ruhunu feda etmeli. /…/ Sıkıntı içinde olanlar için sürekli düşünce, dua ve endişe sahibi olmalı.”

Foto: BTA, BGNES

Çeviri: Ergül Bayraktar

https://bnr.bg/tr/post/101962600/bulgar-ortodoks-kilisesi-patrigi-ve-baspiskoposu-neofitin-vefati-ardindan-bulgaristan-yasta