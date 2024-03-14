Bakırköy Hastanesi’nin emektar klinik şefi Dr. Kirkor Kamberyan vefat etti

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde uzun yıllar hizmet veren psikiyatr Dr. Kirkor Varujan Kamberyan 80 yaşında hayatını kaybetti.

Kamberyan’ın vefatı bilhassa psikiyatri camiasında üzüntü yarattı. Prof. Dr. Arif Verimli “Hocamıza rahmet diliyorum. Tanımış olduğum için çok şanslı hissediyorum.. Tüm sevenlerinin başı sağolsun” dedi.

Türkiye Pskiyatri Derneği konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Değerli meslektaşımız Dr. Kirkor Varujan Kamberyan’ın vefat haberini aldık. Çok üzgünüz…

Dr Kirkor Varujan Kamberyan 1944 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Josef Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1979 ve 2009 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde sırayla asistan, baş asistan, şef muavini ve klinik şefi olarak çalıştı. 2009’da H3 Kliniği Şefi iken emekli oldu.”

Dr. Kirkor Varujan Kamberyan için, 13 Mart Çarşamba günü Bakirköy S. Asdvadazni Kilisesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Kamberyan’ın naaşı Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedildi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29969/bakirkoy-hastanesi-nin-emektar-klinik-sefi-dr-kirkor-kamberyan-vefat-etti