“Yaptığını bir Hristiyan yapmaz” Şanlıurfalı araştırmacı ve fotoğraf sanatçısından Cem Yılmaz’a rakı tepkisi

Şanlıurfa’nın tanınmış araştırmacı ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Koyuncu, ünlü komedyen Cem Yılmaz’ın Ramazan ayının ilk gecesinde sosyal medya hesabından bir rakı fotoğrafı paylaşmasına sert bir tepki gösterdi. Koyuncu, “Yaptığını bir hristiyan yapmaz.” dedi.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gecesinde sosyal medya hesabından bir rakı fotoğrafı paylaşarak tepki çekti. Bu paylaşım, ramazanın manevi önemine yönelik hassasiyeti olan birçok kişi tarafından eleştirildi.

Şanlıurfa’nın tanınmış araştırmacı ve fotoğraf sanatçısı Mehmet Koyuncu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Cem Yılmaz’a tepki gösterdi.

Koyuncu’nun paylaşımında yer verdiği ifadeler şu şekilde:

“Cem Yılmaz Ramazanın ilk gecesi cağdaşlığını konuşturmuş Rakı paylaşmış. Hani önemli olan din değil ahlaktı, insan olmaktı. Bu adam okullarda ahlak ve insanlık dersi almamış mı? Yaptığını bir hristiyan yapmaz. Osmanlı döneminde eğitim almış bir ermeni yapmazdı mesela. Demek ki bizim çağdaş kesimde ne din var ne de ahlak.”

Bu tepki çeken paylaşım, hızla geniş bir tepki dalgasına neden oldu ve sosyal medyada yoğun bir tartışma başlattı.

https://www.gazeteipekyol.com/haber/15691624/yaptigini-bir-hristiyan-yapmaz–sanliurfali-arastirmaci-ve-fotograf-sanatcisindan-cem-yilmaza-raki-tepkisi