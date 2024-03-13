Misyonerlik Nedir? Misyoner Kime Denir, Ne Yapar?

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Misyonerlik son zamanlarda sıklıkla karşılaşılmakta olan ifadeler arasında yer almaktadır. Misyonerlik, misyon kelimesinden gelmektedir. Misyonerlik ile ifade edilmek istenilen ise bir dinin propagandasını yaparak insanları o dinin müritleri haline getirmek olarak ifade edilebilir. Genel olarak misyonerlik denildiği zaman Hristiyanlığı yayma amacı güden kurumlar olduğunun söylenmesi mümkün olmaktadır.

Misyonerlik Nedir?

Hristiyan dinine mensup olan kişilerin, başka dine mensup olan kişileri kendi dinine kazandırmak için yaptıkları çalışmalar misyonerlik olarak adlandırılmaktadır. Misyonerlik çalışmaları özellikle Hristiyan olmayan ülkelerde Hristiyanlığın yayılması için yapılan faaliyetler olarak ifade edilebilir. Misyonerlik denildiğinde herhangi bir dini öğretinin yabancı ülkelerde de yayılması olarak bilinmektedir.

Genel olarak misyonerlik faaliyetlerinin Hristiyanlar tarafından gerçekleştirildiği bilinse de farklı bir dine sahip olan kişilerin de misyonerlik çalışmaları gerçekleştirebileceğini söylemek mümkün olmaktadır. Misyonerlik kelimesi Latince mittere kelimesinden gelmektedir. Kelimenin sahip olduğu anlam ise göndermek anlamına sahiptir. Daha sonrasında ise Fransızca misyon kelimesine dönüştüğü bilinmektedir.

Misyonerlik kelimesi ile bir kişiye belirli bir şeyi yerine getirmesi için verilen görev anlatılmak istenmektedir. Genel olarak ise Hristiyanlık dininin yaygın bir şekilde yaşanmadığı ülkelerde, kişilerin kendi dinlerini anlatmaları ve insanları bu şekilde kendi dinlerine çekmeye çalışmaları misyonerlik olarak adlandırılmaktadır.

Misyoner Kime Denir, Ne Yapar?

Misyonerlik faaliyetleri, belirli bir dine sahip olan kişilerin, farklı bir dine mensup olan kişileri ikna ederek kendi dinlerine katılmalarını sağlamak için sürdürülmektedir. Misyonerlik kelimesinin sahip olduğu anlam ise önemli görev olarak ifade edilebilmektedir.

Misyonerlik kavramının ilk olarak 16. yüzyılda ortaya çıktığını söylemekte mümkün olmaktadır. En genel anlamıyla ise misyonerlik için yabancı ülkelerde dini öğretilerin yayılma çalışmaları olarak ifade edilebilmektedir.

Hristiyan din adamlarının misyonerlik görevini üstlendiklerini söylemekte mümkün olmaktadır. Misyonerlik çalışmaları yürüten kişilerin tüm dünyayı Hristiyan yapma çabasında oldukları da ifade edilebilir. Hristiyanlar ilk başlarda İslam dinine karşı ılımlı bir tutum sergilerken, sonrasında İslam dininin hızlı bir şekilde yayılmasıyla birlikte tutumlarını değiştirdikleri bilinmektedir. Hatta sonrasında tutumları tam tersine dönerek İslam düşmanlığına kadar uzanmıştır.

Bir dinin tebliğini yapan, özellikle de insanların bu dine katılması için ikna çalışmaları gerçekleştiren kişilere misyoner denilmektedir. Misyonerlik faaliyetleri özellikle Hristiyanlar tarafından sürdürülmektedir. Ancak farklı bir din için de misyonerlik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi söz konusu olmaktadır.

Misyonerlik Faaliyetleri

Misyonerlik faaliyetlerini yapan kişilere ise misyoner denildiğini söylemek mümkün olmaktadır. Misyonerlik çalışmalarını yürüten kişilerin ise din adamı görevlileri, papaz veya rahip olduğu bilinmektedir. Genel olarak ise Hristiyanlığı yaymak için yapılan misyonerlik çalışmalarında insanlara yapılan yardım faaliyetleri ile Hristiyanlık dinini anlatmış ve bu şekilde yönlendirme yapılmak istenmiştir.

İslam dininde de misyonerlik faaliyetlerinin görüldüğünü söylemek mümkün olmaktadır. Ancak İslam dininde misyonerlik kavramı yerine tebliğ ifadesinin yer aldığı bilinmektedir. Türkiye’de ise misyonerlik faaliyetlerinin Cumhuriyet’in ilk yıllarında yasaklandığı bilinmektedir.

https://www.cnnturk.com/ajanda/misyonerlik-nedir-misyoner-kime-denir-ne-yapar-2095149