Ermenistan Eurovision’a hangi şarkıyla katılacak? (VİDEO)



Ermenistan Kamu Televizyonu, 2024 Eurovision Şarkı Yarışmasında Ermenistan’ı temsil eden “Ladaniva”nın şarkısını ve videosunu yayınladı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Şarkı, dünyadaki tüm Jako’lara gerçek, vahşi, gerçek benliklerini kucaklamaları, çağrılarını bulmaları ve insanlar ne derse desin kalkıp dans etmeleri için bir mesajdır.”

2024 Eurovision Şarkı Yarışması 7, 9 ve 11 Mayıs tarihlerinde İsveç’in Malmö kentinde düzenlenecek. Ermenistan’ı “Ladaniva” grubu temsil edecek.

“Ladaniva” grubunun kurucuları solist Jaklin Baghdasaryan ve Lui Thomas’tır.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/13/Ermenistan-Eurovision-2024-Şarkı-Yarışması/270185