Meslektaşımız Dr. Kirkor Varujan Kamberyan’ı kaybettik…

Değerli meslektaşımız Dr. Kirkor Varujan Kamberyan’ın vefat haberini aldık. Çok üzgünüz…

Dr Kirkor Varujan Kamberyan 1944 yılında İstanbul’da doğdu. Saint Josef Lisesi’ni bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1979 ve 2009 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde sırayla asistan, baş asistan, şef muavini ve klinik şefi olarak çalıştı. 2009’da H3 Kliniği Şefi iken emekli oldu.

Dr. Kirkor Varujan Kamberyan’ın cenaze merasimi, 13 Mart 2024 Çarşamba günü saat 15:00’da Bakirköy S. Asdvazazin Ermeni Kilisesi’nde düzenlenecek ve Balıklı Ermeni Mezarlığı’ndaki aile kabrine defnedilecektir.

Tüm camiamıza, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Türkiye Psikiyatri Derneği Merkez Yönetim Kurulu

https://psikiyatri.org.tr/3856/meslektasimiz-dr-kirkor-varujan-kamberyan-i-kaybettik