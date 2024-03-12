Mavinin, yeşilin ve tarihin buluştuğu Gemile Adası

Eşi bulunmaz bir tatil cenneti olan Gemile Adası, doğa ile iç içe olabileceğiniz bir yer. Hem maviye hem yeşile doyabileceğiniz adadaki etkileyici tarihî eserlerle zamanda yolculuğa hazır olun.

DUVAR- Gemiler Adası olarak bilinen Gemile Adası, Ölüdeniz yakınlarında Soğuksu Koyu’nun karşısında yer alıyor. Ada üzerinde dört adet kilise kalıntısı, mezar yapıları ve Orta Çağ yerleşimine ait kalıntılar bulunuyor. Sivil mimariye ait yapılar, konut ve sarnıçlardan oluşuyor. Kalıntıların bir kısmı su altında da gözlemlenebilir durumda. Adanın 5-7. yüzyıllar arasında yerleşime sahne olduğu ve 7. yüzyıldaki Arap akınları sonrası terk edildiği düşünülüyor.

Gemile Adası

GÖRKEMLİ KİLİSELER

Bölgede 1990’lı yıllarda Kazuo Asano başkanlığında kazı çalışmaları yürütülmüş ve adada yer alan kiliseler numaralandırılmış. Adanın en yüksek noktasında yer alan en görkemli kilise, 3 No.lu kilise olarak adlandırılmış. Bazilika planlı olmasının yanında bir katedral görüntüsü veriyor. 3 No.lu kilise ile 4 No.lu kilise arasında, yaklaşık 160 metre uzunluğunda, iki buçuk metre genişlikte görkemli bir koridor bulunuyor.

HAC YOLU ÜZERİNDE

Ada üzerinde bulunan kiliseler ve yakınlarındaki Symbolon (Ölüdeniz)’de yer alan diğer kiliserle birlikte ele alındığında bu alanın bir piskoposluk merkezi olabileceği akla geliyor. Ada ve çevresinde yoğunlaşan şapel, bazilika, mezar gibi dinî yapılar, adanın 5-7. yüzyıllarda dinî bir merkez hâline geldiğini gösteriyor. Adada içme suyu kaynağı bulunmamasına rağmen yoğun mimari yapıların varlığı bir muamma. Adada yer alan sarnıçlar ,olası yağmur suyunun depolandığını gösteriyor. Adanın cazibesinin gemi seyahati ile hac yolculuğu yapan Hıristiyanların uğrak yeri olmasından kaynaklandığı düşünülüyor.

NEDEN AZİZ NİKOLAOS ADASI?

Adada bulunan 2 No.lu kilisenin apsis kısmında yer alan bir frreskoda “Hossios Nikolaos” yazıyor. Buradan hareketle kilisenin günümüzde Antalya Demre yakınlarındaki Alacahisar’da (Sion) doğmuş ve yaşamış Sionlu Aziz Nikolaos’a atfen inşa edildiği düşünüldüğünden, Aziz Nikolaos Kilisesi olarak adlandırılmış. Aynı zamanda Gemile Adası, Orta Çağ’da da Aziz Nikolaos Adası olarak biliniyor.

GEMİLE ADASI’NA NASIL GİDİLİR?

Adaya ulaşım Kayaköy yakınlarındaki Gemiler Koyu’ndan sağlanıyor. T.C. vatandaşları için MüzeKart geçerli.

‘Gemiler Adası’ ismi bunun daha Türkçeleştirilmiş şekli olmalıdır. Adanın ismiyle ilgili bazı rivayetler vardır. Örneğin; adanın en yüksek noktasındaki kilisenin Aziz Nikolas’a ithaf edildiği Ortaçağ Dönemine ait bir denizcilik rehberinde rastlandığı bilinmektedir.

(HABER MERKEZİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/mavinin-yesilin-ve-tarihin-bulustugu-gemile-adasi-haber-1676033