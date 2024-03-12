Mahkeme kararı: “Ermeni soykırımı ifadesi düşünce hürriyeti kapsamımda”

Diyarbakır Barosu’nun eski yöneticileri hakkında “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullandıkları gerekçesiyle açılan davada verilen beraat kararının gerekçesi belli oldu. İfadenin “düşünce hürriyeti kapsamında” olduğu belirtildi.

Diyarbakır Barosu eski Başkanı Cihan Aydın ile dönemim baro yönetiminde yer alan Muhlis Oğurgül, Ahmet Dağ, Erhan Aytekin, Fırat Üger, Gazal Bayram Koluman, Mehmet Akbaş, Serdar Çelebi, Tevfik Karahan, Ömer Şeran ve Özgür Yılmaz Biçen hakkında “Ermeni Soykırımı” ifadesini kullandıkları gerekçesiyle açılan dava 2 Şubat’ta karara bağlanmıştı.



Aydın ve beraberindekilere, “24 Nisan Ermeni Soykırımı’nı Anma Günü’nde” yaptıkları açıklamada yer alan “Ermeni Soykırımı” ifadesi nedeniyle “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Meclisini, hükümetini ve yargı organlarını alenen aşağılama” suçlaması yöneltiliyordu. Diyarbakır 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, baro yönetimi hakkında beraat kararı vermişti.



Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre davayla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Mahkeme, iddiaya gerekçe yapılan ifadenin eleştiri sınırı içinde kaldığını ve “düşünce hürriyeti kapsamında” olduğunu belirtti. Gerekçeli kararda, eleştiri ve aşağılamaya yönelik hukuki doktrinlere ve Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) kararlarına işaret edildi.



Kararda, Diyarbakır Barosu’nun yaptığı açıklamada yer alan ve suç teşkil ettiği öne sürülen kavramlar olan “tehcir”, “büyük felaket”, “zorla yerinden edilme”,”jenosid” ve “soykırım” ifadelerinin iç hukuk ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler kapsamında incelendiği; paylaşımlardaki ifadelerle söz konusu kurumları aşağılama kastının bulunmadığı kaydedildi.



Kararda, “(…) yapılan paylaşımın eleştiri kapsamında düşüncenin açıklanması olarak değerlendirildiği, bu itibarla yargılamaya konu paylaşımın düşünce hürriyeti kapsamında düşüncenin açıklanması olarak değerlendirilmiş olmasına istinaden söz konusu paylaşımın yargılamaya konu suçun maddi unsurlarını oluşturmadığı anlaşılmakla (…)” ifadelerine yer verildi.

https://www.agos.com.tr/tr/yazi/29950/mahkeme-karari-ermeni-soykirimi-ifadesi-dusunce-hurriyeti-kapsamimda