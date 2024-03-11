Yunanistan’dan Anti-drone kubbesi! Atina’yı Bayraktar TB-2 korkusu sardı, Ermenilerle 2030 için işbirliği

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan ve Yunanistan’ın 2030’lu yıllarda işbirliği yaparak Bayraktar TB-2’lere karşı bir savunma sistemi kuracaklarını açıkladı.

Baykar firması tarafından üretilen Bayraktar TB2, modern savaşın kurallarını adeta son yıllarda değiştirdi. İlk olarak Azerbaycan-Ermenistan savaşında Ermenilere karşı kullanılan Bayraktar TB-2, Erivan’a savaşta ağır darbe vurdu ve Azerbaycan’ın Karabağ’ı geri almasında önemli rol oynadı. Bayraktar TB2’lerin sahneye çıktığı bir diğer savaş ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliydi. Kiev’e girmeye çalışan kilometrelerce uzunluğundaki Rus tanklarını kolayla yok eden Bayraktar TB2, adeta Ukrayna’da direnişi ateşledi.

Ukrayna savaşından sonra birçok ülke İHA, SİHA ve drone üretimine ağırlık verdi. Rus ordusu yıllardır ürettiği tankların savaşta işe yaramadığını görünce İran’dan intihar ‘Shaded-137’ model intihar dronelarını satın aldı. Geride kalan yıllarda Bayraktar TB2, sayısız Afrika, Orta Doğu ve Asya ülkesine satıldı.

“OLASI SAVAŞTA ABD VE FRANSIZLARI UNUTUN”

Yaklaşık iki hafta önce “Çok endişeliyim, yaklaşık 100 milyon nüfuslu bir ülke hemen yanı başımızda bizlere karşı planlar yapıyor. Ulusal egemenliğimizi korumak için çalışıyorum.

Ege’deki Türk Navtexleri halen devam ediyor. Türkler ikinci bir savaş gemisini inşa ediyor. Neden inşa ediyorlar? Sırf Boğaz’da geçit töreni yapmak için mi, yoksa Libya ile imzalanan anlaşma sonrası Doğu Akdeniz’de tam üstünlük kurmak için mi? Olası bir savaşta Fransa ve ABD’den gelmesi gereken yardımı unutun” diyen Yunan Savunma Bakanı Nikos Dendias, Nautemboriki gazetesine verdiği röportajda Bayraktar TB2’lere yönelik önlem alacaklarını açıkladı.

‘Sayın Dendias, Ukrayna savaşı, 21 yüzyılın en önemli çatışmalarında drone, İHA ve SİHA gibi sistemler ve bunların anti sistemlerinin önemini gösterdi, Türkiye bu alanda çok ilerledi görüşleriniz nelerdir? sorusuna şöyle yanıt verdi:

“İHA ve SİHA’lar kesinlikle küresel düzeydeki savaşların şeklini değiştirdi, bunu kabul etmeliyiz. Ermenistan’da yaptığım son ziyaretimde Bu konuyla ilgili detaylı bilgiler aldım, hatırlatmak için söylüyorum Ermenistan, Bayraktar İHA’larının dahil olduğu büyük ölçekli bir savaşa maruz kaldı”

“ERMENİSTAN İLE İŞBİRLİĞİ”

Bu nedenle Ermenistan ile ikili işbirliğimizi geliştireceğiz, Ermeniler Karabağ’dan ders aldılar. Yunanistan‘da bu durumun farkında ve yeteneklerimizi geliştireceğiz. Türkiye’nin gerisinde kaldık ama bu açığı kapatmak için çabalayacağız.

“ANTİ-DRONE KUBBESİ”

Bu bağlamda Yunan topraklarını koruyan bir anti-drone ‘kubbesi’ sistemi için çalışıyoruz, bu projemizi bitirmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz.”

Açıklamalarının devamında Dendias, bu sistemin 2030’lu yıllara kadar tamamlanmasını beklediğini belirtti. Dendias ayrıca Yunan kanadının yine önümüzdeki yıllarda kendi gemilerini üretmeye odaklanacağını söyledi.

https://www.milliyet.com.tr/dunya/son-dakika-yunanistandan-anti-drone-kubbesi-atinayi-bayraktar-tb-2-korkusu-sardi-ermenilerle-2030-icin-isbirligi-7092564