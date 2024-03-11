Sent Antuan Kilisesi’nde görkemli atmosfer: Kilise, yüzlerce mumla aydınlatılan konsere ev sahipliği yaptı

İstanbul’un en ünlü kiliselerinden biri olan Sent Antuan Kilisesi, yüzlerce mum eşliğinde dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşatan Musicandle Concerts’i ağırladı.

İstanbul’un en büyük ve cemaati en geniş Katolik Kilisesi Sent Antuan, Musicandle Concerts‘un öncülüğünde gerçekleşen konsere ev sahipliği yaptı.

7 Mart akşamı yüzlerce mum ışığıyla aydınlatılan konser, Ayşe Birden, Mahur Tukan, Özlem Sevil ve Mine Cangal gibi başarılı sanatçılar tarafından gerçekleştirildi.

Sanatçılar, Mozart, Schubert, Tchaikovsky ve Shostakovich’in eserlerini, sevilen tangolar ve unutulmaz film müzikleriyle birleştirdikleri özenle seçilmiş repertuarı, mumlarla aydınlanan olağanüstü bir atmosferde dinleyicilere sundu.

Klasik Batı Müziği’nin zengin içeriğinin, İnşaatına 1906 yılında başlanan tarihi Sent Antuan’ın Neogotik mimarisi ile birleşimi, müzikseverlere unutulmaz bir deneyim yaşattı.

https://www.tv100.com/sent-antuan-kilisesinde-gorkemli-atmosfer-kilise-yuzlerce-mumla-aydinlatilan-konsere-ev-sahipligi-yapti-haber-740388