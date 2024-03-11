Oscar ödüllü “The Last Repair Shop” filminde Bakü’de zulüm gören bir Ermeni vurgusu (Video)

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından düzenlenen ve halk arasında Oscar Ödülleri olarak da bilinen Akademi Ödülleri 96’ncı kez sahiplerini buldu.

En İyi Kısa Belgesel ödülü “Last Repair Shop”a verildi.

Armenian Film Society, film ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Filmde 1980’li yıllarda Azerbaycan’da etnik zulme maruz kalan öğrenci müzik aleti tamir atölyesinin yöneticisi Steve Baghmanyan’dan da bahsediliyor.

Filmin yönetmenliğini Ben Proudfoot ve Chris Bowers üstleniyor. Yönetmen Ben Proudfoot Soru-Cevap sırasında “Ermeni toplumu ve Ermeni Diasporası ile dayanışma içindeydik” dile getirdi.

Film, Los Angeles’ta öğrencilerin müzik enstrümanlarını iyi durumda tutmalarına yardımcı olan dört kendini adamış ustanın hikayesini anlatıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/11/Oscar-ödüllü-The-Last-Repair-filmi-Bakü/269975