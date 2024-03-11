Netanyahu’dan Erdoğan’ın suçlamalarına karşı sert tepki! Ermeni Soykırımı’nı hatırlattı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in Gazze’de insanlığa karşı suç eylemleri yürüttüğü yönündeki suçlamalara yanıt vererek, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Ermeni Soykırımı’nın inkarını hatırlattı.

Resmi sosyal medya hesabından Erdoğan’a yanıt veren Netanyahu, şu ifadeleri kullandı:

“Savaş hukukuna bağlılığını koruyan İsrail, terör örgütü HAMAS’ın katillerini ve tecavüzcülerini destekleyen, Ermeni Soykırımı’nı inkar eden, kendi ülkesinde Kürtleri katleden ve rejim muhalifleriyle gazetecileri baskı altında tutuan Erdoğan’dan ahlak konusunda vaaz alacak değildir.”

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İlim Yayma Vakfı 53. Olağan Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada İsrail ve Netanyahu hakkında suçlamalarda bulunmuştu. “Netanyahu ve gözünü kin bürümüş yönetimi, Gazze’de işledikleri insanlık suçlarıyla günümüzün Nazileri olarak isimlerini Hitler’in, Mussolini’nin, Stalin’in, Pol Pot’un, Franco’nun ve diğer modern dönem canilerinin yanına ekletmişlerdir. İnsanlığın vicdanında zaten mahkum olan bu katliamcıların uluslararası hukuk önünde de hesap vermeleri için gerekeni yapıyoruz, yapacağız.”demişti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2024/03/11/Netanyahu-Erdoğan-suçlamalar-Ermeni-Soykırımı-Türkiye/269942